0727-0802「血型+生肖」財運TOP5！第一名投資神準 正財、偏財都大豐收

時序進入七月底至八月初的盛夏交接期，這週迎來了能量最飽滿的滿月時刻，整個大環境的賺錢氣場也跟著煥然一新！這幾天的財富風向正悄悄轉變，為許多認真打拼的人帶來驚喜回報。不管你是期待月底業績達標，還是希望兼差能多一筆豐厚進帳，這波好運氣絕對不容錯過。想知道自己是不是這週最佳幸運兒？趕快來看看這份熱騰騰的榜單，準備開心把鈔票收進口袋吧！

TOP 5：血型B型 + 生肖屬虎

本週B型屬虎的朋友，賺錢的節奏像是裝了超強引擎，強大的行動力將讓你的存款數字快速攀升。穿梭在新成屋裡的專業驗屋師，這陣子你銳利的雙眼能精準揪出所有隱蔽瑕疵，讓屋主安心之餘更會豪邁塞給你一個超大紅包；而專注於指尖細節的手機包膜達人，零氣泡的完美手藝在網路上引發熱烈討論，絡繹不絕的顧客讓營業額直線狂飆；若你是到府服務的居家收納顧問，靈活的空間規劃讓客戶的家變得美侖美奐，滿意的豪客不僅直接簽下長約，還會幫你瘋狂介紹新案子。這組的朋友，請把握這波勢如破竹的好運，勇敢接下新挑戰就對了。建議每天早晨喝一杯溫熱的綠茶，能讓你的思緒更清晰，精準抓住每個賺錢良機！

TOP 4：血型AB型 + 生肖屬豬

本週AB型屬豬的朋友，各種能賺錢的絕佳機會都會在滿月期間自動找上門來。帶領小朋友跑跳的幼兒體操教練，近期生動有趣的教學大受家長歡迎，秋季班才剛開放報名就瞬間秒殺，豐厚的招生獎金絕對讓你笑開懷；躲在錄音室裡的專業混音師，敏銳的聽覺讓你完美修飾了整張專輯的細節，製作人驚豔之餘，直接匯入一筆超乎預期的特別分紅；至於在夜市擺攤賣特色滷味的老闆，獨家研發的新沾醬意外爆紅，每天攤位前都門庭若市，提早賣光打烊數鈔票。這組的朋友，這幾天請盡情展現你的獨特才華，所有心血都會化為耀眼金幣。出門時在左手腕戴上一條簡單的銀色手鍊，能幫你把財氣牢牢鎖在身邊不漏財！

TOP 3：血型A型 + 生肖屬蛇

本週A型屬蛇的朋友，整體財運只要順著直覺走，各種意外之財就會源源不絕地流進口袋。專注於改善毛孩壞習慣的寵物行為訓練師，這幾天你獨到的安撫技巧，成功收服了好幾隻惡霸犬。飼主感動落淚的同時，更爽快付清了高額的訓練費用；每天在高空作業的繩索洗窗師傅，俐落又兼顧安全的高效率表現讓大樓管委會極度讚賞，直接豪爽地與你簽下未來五年的長期保養合約；而利用假日接案的鐘點代廚，美味又健康的客製化菜單在社區群組裡傳開，預約訂單直接滿到下個月，斜槓收入無比驚人。這組的朋友，眼前的好運將為你帶來財源滾滾，請充滿自信地迎戰每一天。睡前在枕頭旁放一個帶著淡淡香氣的香氛包，能讓好運勢在夢中持續發威！

TOP 2：血型O型 + 生肖屬牛

本週O型屬牛的朋友，這陣子的工作狀態猶如打通任督二脈，過去卡關的企劃或難搞的客戶，都會在這週奇蹟般地順利變現。操控機器翱翔天際的無人機手，你捕捉到的絕美空拍畫面讓導演一見傾心，不但一口氣買斷版權，還加碼預定了下一檔大製作的拍攝檔期；調配專屬氣味的助眠香氛師，精心研發的木質調精油一推出就引發搶購熱潮，日進斗金的盛況，絕對讓同業羨慕不已；每天在牙醫診所細心解說的牙齒美白諮詢師，親切溫暖的態度讓看診的客人毫無壓力地買下最頂級的療程，高額業績抽成輕鬆落袋。本週的朋友，請繼續保持你那穩健踏實的步伐，金錢自然會緊緊跟著你。每天出門前打開房間窗戶讓空氣流通十分鐘，能替你換來煥然一新的招財好磁場！

TOP 1：血型AB型 + 生肖屬馬

本週AB型屬馬的朋友，你們投資與正財的眼光都精準到令人不可思議！拿著放大鏡仔細端詳的珠寶鑑定師，這週你慧眼獨具地發掘了一批極具潛力的罕見寶石，幫買家大賺一筆的同時，你的高額顧問費也順利入帳；穿梭在火災設備間的消防器材業務員，近期靠著極具說服力的簡報，成功拿下好幾棟新建案的龐大設備訂單，驚人的分紅獎金直接補齊了今年的購車基金；而專門幫人清理耳朵的專業採耳師，極致放鬆的技術讓顧客在社群平台上瘋狂打卡，指名要你服務的客人大排長龍，鈔票塞滿收銀機。本週的朋友，請毫無保留地衝刺事業，全世界都會配合你累積財富。上班前把眼鏡或太陽眼鏡擦拭得晶瑩剔透，明亮的視野能幫你迎來無限的致富良機！

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