7月28日大樂透獎金上看9億元 4生肖5招開運秘訣教你一把接住

大樂透已連續槓龜22期，累積獎金持續攀升，本月28日開獎的大樂透，頭獎獎金上看9億元，創下今年最高頭獎總獎金紀錄，吸引全台民眾摩拳擦掌，盼能一圓發財夢，命理師楊登軻說，當日財運最旺的是兔、羊、狗、豬四個生肖，再搭配旺財方位下注，可望成為頭獎主人。

命理師楊登嵙說，7月28日當天財運最旺的生肖是「兔、羊、狗、豬」，呼籲這幾個生肖的民眾千萬別錯過角逐9億元的機會。至於買彩券的方位，他也提醒大有學問，不同日期財神爺所在方位不同，民眾可以自己居住地點為中心點，往當天財神方位去找彩券行下注。

楊登嵙說，以7月28日來說，財神方位落在「南方及東南方」，不妨依這個方向挑選彩券行。他也補充，彩券行本身座向朝南方及東南方的話財運也比較旺，較容易開出大獎，購買時可以順便留意一下。

楊登嵙提醒，幸運色系也是不能忽略的關鍵，當日「木、水色系」最旺，木色系像是綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠都算；水色系則以藍色、黑色為主，購買彩券當天不妨穿戴這些顏色的衣物或配件，替自己加持一下財運。

他也分享，鼻子在面相學上是「財帛宮」，平常有空就可以輕輕撐一撐鼻孔、捏一捏鼻頭，藉此引動財氣；耳朵則跟福氣有關，常常上下拉一拉耳垂，有助累積福氣。他強調，動動鼻頭、拉拉耳垂讓氣場活絡起來，說不定財神爺就會把9億元送上門，千萬別讓大獎白白溜走。