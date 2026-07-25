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分手後難走出情傷！「3星座」需要漫長療癒期 巨蟹座上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座結束一段戀情後，不容易短時間內開啟下一段關係。圖／AI生成
有些星座結束一段戀情後，不容易短時間內開啟下一段關係。圖／AI生成

在感情世界裡，每個人面對分手的方式都不同。有些人能很快整理情緒、重新開始，但也有人需要較長時間修復內心傷口，才有勇氣再次投入一段感情。「搜狐網指出，從星座角度來看，以下3個星座在結束一段戀情後，往往不容易短時間內開啟下一段關係。

巨蟹座

巨蟹座屬於感情細膩且重視情感連結的星座，一旦愛上一個人，往往會投入大量心力，也容易把對方視為生活中重要的一部分。因此，當一段感情結束時，巨蟹座可能會陷入失落、不安，甚至反覆思考關係中的問題。

由於他們對感情較為敏感，分手後通常需要一段時間整理情緒，慢慢修復內心的傷痕，重新找回安全感與自信。在傷口尚未癒合前，巨蟹座可能不容易對新的戀情產生期待，也不會輕易再次投入。

雙魚座

雙魚座天生充滿浪漫想像，對愛情有著美好的期待，也希望能與另一半建立深刻的情感連結。然而，當一段感情告終時，雙魚座可能會感到迷惘與失落，需要時間消化這段關係帶來的影響。

他們往往會重新思考自己的感受與需求，在還沒釐清內心想法之前，不太願意急著開始下一段戀情。即使有人靠近，雙魚座也可能保持觀望態度，避免太快再次受傷。

處女座

處女座在感情中通常追求穩定與契合，希望彼此能達到理想中的相處模式。當一段關係結束後，他們可能會開始反思過去相處中的細節，檢討自己是否有哪些地方做得不夠好。

由於處女座習慣分析問題，分手後需要時間整理思緒，也會重新審視自己對感情的期待。在確認自己準備好之前，他們可能會刻意與新戀情保持距離，避免再次陷入相同的問題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

分手 星座 愛情 搜狐網

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