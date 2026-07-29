人死後靈魂會去哪？橫死的人很震驚「不信自己死了」

Ｑ靈魂在死後會進入一段暫時混沌狀態，研究唯靈論對這種混沌狀態的長短有影響嗎？

靈：影響很深，因為它能讓靈事先了解祂所會面對的新情境，但在世時為人端正純良，仍是縮短那段時間的最有效方法。

卡戴克：死去的那一刻，一切會陷入混沌，靈魂要花一些時間恢復自我意識，彷彿才剛從昏迷或沉睡中醒來，仍要花時間摸索周圍的情況。隨著祂所剛擺脫的物質包膜逐漸失去影響力，意識模糊的迷霧散去，祂會慢慢恢復思緒，以及對過去的記憶。

死後混沌狀態的長短因人而異，而且有可能差異甚大。短則幾小時，長則數個月，甚至數年。最快脫離混沌狀態的人，是在世時最能認同未來狀態的人，祂們最能迅速理解自己的新處境。

這種混沌狀態會依個性特點與不同的死亡模式，出現特殊的一面。如果是死於暴力或猝死、自殺、極刑、意外、中風等，靈會處於震驚、驚訝狀態，不相信自己死了。

祂會固執地堅稱自己沒死，雖看見自己脫離了那具祂認得的身體，但無法理解為何會分開。祂會因為依戀而在親友身邊徘徊不去，對他們說話，但無法理解為何他們聽不到。這種幻覺會持續到靈膜完全與肉身分離為止，只有到那一刻，靈才會開始理解自己的處境，意識到自己已不再是人類世界的一份子。

由於死亡來得措手不及，靈對那種突如其來的變化震驚不已。對祂來說，死亡仍等同於毀滅、滅絕，而因為祂仍能思考、能聽能看，所以認為自己並未死去。這種幻覺又因為祂看見了自己脫離的那具肉體而進一步加強，因為一開始祂還察覺不到自己的乙太性質，以為自己和他人一樣是血肉之軀，等到祂回過神來，才會驚訝地發現自己並非可觸知的實體。 《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》。圖／柿子文化提供

這種現象就和夢遊一樣，第一次進入夢遊狀態時，通常無法相信自己不是醒著。依照人們對睡眠的概念，睡眠就是感知能力的中斷；而既然他們能自由思考與看見事物，所以認為自己並未睡著。

即使不是意外身亡，有些靈也會顯現出這種特性，但這更常發生在雖然患病，卻沒料到自己會死亡的人身上。於是，就出現了靈參加自己葬禮的奇特景象，彷彿祂是在參加別人的葬禮，談論著不相干的事，最後才會終於明白自己真正的處境。

在死後的心理混沌期，正直的人不會感覺到痛苦。祂會很平靜，就像剛從睡夢中心平氣和地醒來。但對良心有愧的人來說，那段時期充滿了焦慮與怒氣，意識愈清楚，那種感受就愈深刻。

根據觀察，在多人於同一場災難離世的集體死亡中，靈並不總是能在死後立刻看見彼此。在死後的混沌狀

(本文摘錄自《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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