鬼月快到了！惡魔真的存在嗎？世界最偉大靈學家來解答…

Ｑ惡魔存在嗎？

靈：假使惡魔存在，那也是上帝所造，但說上帝創造出注定永遠邪惡、萬劫不復的存在，對祂們公平嗎？如果惡魔存在，那也只存在於你們這種低等世界以及其他同樣程度的世界。這群偽君子認為公正的上帝是殘酷不仁的，以為自己以上帝之名犯下的惡行，反而能讓自己獲得上帝接納。

卡戴克：「惡魔」（demon）意指惡靈，是現今才變成通用用法，源自於希臘語中的「daimôn」，原意是天才、智慧，通常涵蓋所有無形存在，無論其善惡好壞。

惡魔或魔鬼（devil）依其通用意義來看，是指一群本性為惡的存在。如果祂們存在，一定和其他萬物一樣，是上帝的造物，但公正良善的上帝不可能創造出本性為惡、一開始就注定萬劫不復的存在。如果反之，祂們並非上帝的造物，那一定和上帝一樣自亙古以來便存在，或造物主不只一個。

一個理論要成立，首要條件是前後一致，但一般意義上魔鬼存在的主張，缺乏論理健全的基本條件。如果某些民族的宗教信仰落後，對上帝的特性一無所知，認可邪神的存在，那他們自然也會承認魔鬼的存在。但有些民族承認良善是上帝的一大特徵，卻以為祂會創造出注定邪惡、萬劫不復的存在，那就不合邏輯，自相矛盾了，因為這類觀點否定了上帝的良善。相信惡魔存在的人，拿基督的話來支持他們的說法，我們自然無法與上帝的權威教導爭辯，我們樂見上帝的權威出現於人們嘴裡，也確立於人們心裡，但那些人是否真的確定「魔鬼」一詞的意義來自上帝？難道寓言形式不是上帝語言的一個突出特點，人人皆知〈福音書〉的內容不可盡從字面掌握嗎？只要引用以下這段文字，就足以為證：「那些日子的災難一過去，日頭就變黑了，月亮也不放光，眾星要從天上墜落，天勢都要震動。那時，人子的兆頭要顯在天上……我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。」

從字面上來看，這段提到創世與地球運動的《聖經》文字，不是有違科學發現嗎？當年基督為了教導世人、完成使命而採用的某些比喻手法，不也是如此？基督不可能刻意做出錯誤的陳述。因此，如果祂的說法含有看似不合理的陳述，顯然是因為我們不懂其中深義，或我們做出了錯誤詮釋。

人們誤解魔鬼就和誤解天使一樣，以為有些存在天生永遠圓滿，有些則天生低下，劣根性始終不改。但我們應把「魔鬼」、「惡魔」理解成不潔之靈，祂們不比這兩詞所假設的善良，但差別在於不潔之靈的不潔與劣等只是暫時的。祂們是不圓滿的靈，不願接受考驗，須花更久的時間才能通過磨練，但只要下定決心，終究會抵達終點。「惡魔」、「魔鬼」兩詞可以在這個意義上使用，但如果僅用來傳達普遍的錯誤觀念，可能會讓人誤以為世上真有天性邪惡的存在。 《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》。圖／柿子文化提供

至於「撒旦」，顯然是某種萬惡之源的擬人化比喻，因為我們無法認同有一個能獨力與上帝抗衡的反叛力量存在，而祂的唯一志業就是反對上帝的一切安排。

由於人類要有圖像與圖形才能發揮想像力，因此便把無形世界的存在想像成有形之軀，具有善惡屬性。舉例來說，古人為了將時間的概念擬人化，便想像出一個拿著鐮刀與沙漏的老人形象（把時間想像成年輕人的形象是有違常識的）；命運之神、真理之神等的比喻也是如此。現代人把天使或純淨之靈想像成光芒四射的存在，其白色雙翼象徵著純淨，撒旦則長角生爪，其野獸特徵象徵著低下的俗慾。一般人很容易從表面理解這些形象，於是便將這些抽象概念的比喻形象當成了真實人物，對古代神話人物亦是如此。

(本文摘錄自《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)