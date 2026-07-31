鬼月快到了！筆仙、碟仙、起乩… 靈媒召靈術 都是真的嗎？

透過靈媒的召靈術

如果該現象僅限於物體移動，那如上所述，可能仍屬於物理學範疇；但因為遠遠不僅於此，所以很快便證明此事非同小可。人們不久便發現，無生命之物顯靈時的移動並非僅來自於盲目的機械力量，反而顯露出某種智慧的作用，而這個發現開啟了新的觀察領域，可望為許多神秘問題提供解答。這些現象是否是某種智慧力量所為？這是第一個要回答的問題。如果這股力量存在，它是什麼？本質為何？起源為何？是非人類力量嗎？

這股智慧最早是針對問題，以特定的桌腳叩擊次數來表達「是」或「否」。我們必須承認，即使是這類叩擊，也不足以減少某些人的疑心，因為這些表面的回答可能是偶然。但不久就出現了更完整的回應，物體叩擊的次數能對應到每個字母的順序，由此構成能回答問題的字句。這些回答的正確度，及其與問題的相關程度，都使人們大為驚異。當人們詢問回答問題的神秘存在「其本質為何」時，它宣稱自己是「靈」或「精」、道出了自己的名字，並且說明自身的種種特性。

這點顯然值得關注，因為這正證明了沒有人想到用「靈」來解釋這類現象，而是該現象本身給出了解釋──實證科學往往會提出假設框架作為論點基礎，但這裡完全不是這麼回事。

用字母溝通的模式頗為費時，又有諸多不便，因此無形媒介建議採用另一種方法（這是值得注意的一點）──把鉛筆插進一個小籃子，再把籃子擺在一張紙上，移動桌子的那股神秘力量就會轉而移動鉛筆。但鉛筆並不做簡單規律的旋轉運動，而是描寫字母，形成字句，再積累成段，由此寫下的多頁文字，陳述著哲學、道德、形上學、心理學等最艱深的問題，且和手寫的一樣快。

無形媒介的這項建議也同時出現在美國、法國與其他多個國家。巴黎有一位最熱中於該現象的擁護者，自一八四九年起就投入召靈術，他在一八五三年六月十日獲得的指示是：「從隔壁房間拿一個小籃子來，綁上鉛筆，擺在一張紙上，再把手指擱在籃子邊緣。」他照做後不久，籃子開始動了，鉛筆明白地寫下這個句子：「我明確禁止你將我剛剛告訴你的事告訴他人。下次我會寫得更好。」

綁在物體上的鉛筆僅是工具，性質與形式都不重要，便利是唯一的考慮重點，因此後來一般採用的工具是乩板。

不過，唯有天賦異稟者才移動得了籃子或乩板，他們又被稱為「靈媒」，即靈與人類溝通的中間人或媒介。被賦予這種力量者，一般認為與生理或精神因素有關，但仍待充分了解，因為靈媒的年齡、性別、知識修養程度不一。此外，要經過練習才培養得出召靈的能力。

靈存在的證據

後來人們意識到，其實籃子與乩板都是手的附屬品。因此，現在的靈媒會握著鉛筆，不由自主地寫下非出於本意的文字，且往往差不多是振筆疾書。

用這種方式進行通靈，不僅更迅速，也更簡單完整，成為現今最常使用的方法，而且具有「自動書寫」天賦的人不少，也持續增加中。經驗的逐漸累積，也顯示出靈媒能力還有其他多種形式，人們發現通靈可以透過言語、聽覺、視覺、觸摸等方式進行，有的靈甚至會直接書寫，亦即不須透過靈媒之手，也不使用鉛筆。

在上述事實的前提下，有一個基本要點尚待理解，即靈媒的性質，以及在取得回答時，技術和精神所扮演的角色。要回答這個問題，有兩個細心觀察便能發現的重點。

其一，籃子僅僅因為靈媒把手指擱在邊緣就能移動，這表示他根本無法指引籃子的方向。二或三人同時將手指擱在同一個籃子邊緣時，就更不可能了，因為這意味著彼此的行動或思緒必須完全一致，才能從這種協調中，對同一個問題產生同樣的答案。更困難的是，每個溝通的靈的筆跡完全不同，每當某個靈現身時，就會出現某種筆跡。在這種情況下，除非靈媒無盡地訓練自己改變筆跡，且必須記得每個靈是哪種風格。

其二是關於答案的性質，尤其當提出的問題屬於抽象或科學性質時，獲得的答案往往會超出靈媒的所知範圍，甚至智力水準。此外，靈媒往往不清楚自己寫下什麼，因為回答可能是以他不知曉的語言寫下，甚至問題也可能是從發問者的心裡發出的。

還有一種情況也很常發生，即籃子或靈媒在沒有任何人提出問題的情況下，就出乎意料地針對某個主題自動寫了起來。由此獲得的回答和傳達的訊息，有時會十分睿智、具深度且切題，傳達的思維高尚，只可能是具有最純粹道德意識的較高智慧所發出；有時卻十分乏味、瑣碎，甚至淺薄，顯然不是來自同一個靈。這種語言的多樣性，只能以現身的智慧不同來解釋。

至於這些智慧是否寓居於人類之中，還是超乎人類之外？這是下一個要釐清的重點，本書將依據靈本身做出的回答，提出完整的說明。 《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》。圖／柿子文化提供

上述事實雖超出普通觀察的範圍，但不是發生於暗處，而是發生在光天化日之下，人人都可見到並釐清真假。它們不是某個人的特權，而是會任意出現在成千上萬人的身上。事出必有因，這些事件顯露出某個智慧與意志的作用，因此顯然超出了物理效應的範圍。

人們針對這個主題提出了多種理論，本書會逐一探討，並判斷哪種最能解釋所有事實。

同時，讓我們假設這些獨立於人類之外的靈是存在的──那些智慧就是如此向我們解釋其自身；讓我們接著看看，祂們要告訴我們些什麼。

(本文摘錄自《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)