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快檢查手機！命理師喊3樣東西必刪：留著恐擋光好運

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家羅雲蔚老師提醒必須在手機上刪除的「3樣東西」。圖／AI生成
命理專家羅雲蔚老師提醒必須在手機上刪除的「3樣東西」。圖／AI生成

從命理的角度來看，手機的使用與運勢往往有緊密關聯，無論是手機號碼、螢幕桌布還是使用習慣都會改變個人磁場與運氣。命理專家羅雲蔚老師在臉書發布影片，提醒必須在手機上刪除的「3樣東西」，如果不刪除，很可能運氣就被擋光了。

羅雲蔚老師指出，手機代表現代人的能量場，清理房間能改變一個人的運勢，清理手機也能讓運氣便更好，以下手機中的3樣東西請盡快刪除，不然會影響到你的「貴人運」：

一、早已過期的截圖

人們在手機中往往保存一些認為「以後會用得到」，但從來沒有使用過的截圖，這些圖片會阻擋你的靈感，進而讓運勢變差，請盡早刪除。

二、模糊或重複的照片

如果手機裡的相簿太凌亂，會使人們的思緒混亂，請趕快刪除這些重複的照片，原本混亂的能量才能逐漸變得更清晰，進一步改善你的判斷力。

三、看了會不舒服的聊天紀錄

無論是前任男女朋友還是現在與討厭主管的聊天紀錄，如果繼續留著就會如同一根尖刺一樣，一遍遍地刺入你內心，假如能趕快將其刪除，你的能量就會瞬間輕盈、運氣也會變得更好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 貴人 運勢 手機

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