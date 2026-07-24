財神爺們有分工！命理師喊別拜錯：升官加薪、求業績、化解小人這樣拜

在傳統民俗中，財神爺是掌管金錢與財富的神明，擁有極重要的地位，民眾想要求得好財運通常就會選擇祭拜財神爺。命理專家王老師在臉書發布影片，分享文財神、武財神、五路財神、虎爺、土地公與韓信爺各自的職責，無論是想要求財、求加薪、化解小人，都有其相對應的財神，想獲得保佑的人不要錯過了！

王老師分享各類財神爺的分工細節：

文財神

如果民眾希望在職場上能加薪、升遷、事業穩定、並讓本業收入成長，就很適合去祭拜文財神。

武財神

企業家或業務希望創業成功、生意興隆、業績快速成長，就非常適合去廟裡拜武財神。

五路財神

是「招五方財」的代表，適合想讓店裡客人變多、訂單增加、生意越做越大的人祭拜。

虎爺

主要負責偏財、招貴人、化解小人，傳說中求偏財要找「頭歪一邊」的虎爺。

土地公

掌管地方上的財務，無論是想開店賺錢、求人脈能越來越廣，都能祈求土地公的保佑。

韓信爺

特別適合想求橫財與偏財的人參拜，例如世足、運彩、刮刮樂等意外之財，都可以請韓信爺幫忙。

除了介紹財神爺的分工外，王老師也曾分享到財神爺眷顧的5大特徵，分別是常常被問路、嬰兒或小動物向你靠近、遇到事情總能化險為夷、自帶聚寶盆體質與驚人的第六感，只要中了3個以上這輩子財運就會非常好。

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