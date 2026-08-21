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飛蛾撲火也不怕！「三星座」超級戀愛腦…天秤愛情擺第一、他自欺欺人

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為情侶鴛鴦浴示意圖。圖／AI生成
圖為情侶鴛鴦浴示意圖。圖／AI生成

在愛情的世界裡，有些人總是全心投入，把對方視為生活的重心，甚至甘願犧牲自己以維繫感情。他們對愛情懷抱浪漫幻想，願意以所有換取滿分的親密關係。這些人往往被冠以「戀愛腦」的稱號，無法抵抗感情的吸引，更常將愛情理想化。本文將深入剖析愛情至上的特質，揭開那些在戀愛中最容易迷失自我的人格樣貌，一起感受他們深情且真摯的一面。

TOP 3天秤座／戀愛第一 其他都不重要

身為掌管關係的星座，天秤座天生渴望與他人建立深厚連結，尤其在親密關係中更是投入全部。對他們而言，愛情不僅是浪漫，而是一種平衡人生的重要方式。天秤座的守護星金星帶來浪漫氣息與情感敏感，使他們在戀愛中極易把對方放在首位。他們願意犧牲個人需求，甚至妥協自己，只為維持關係的和諧。他們不喜歡衝突，一旦身處愛情，便努力扮演愛情的守護者，讓關係處於良好狀態。

此外，天秤座在愛情中會追求完美的情感互動，對伴侶的需求極為敏銳，甚至因為過於專注愛情而忽略自己其他人生領域。當愛情順利時，天秤座感覺人生完美；一旦愛情受挫，他們也可能陷入低潮，久久不能恢復。天秤座的戀愛腦特質，其實是他們愛人如己的體現，儘管偶爾迷失自己，但卻令人無法不為之動容。

TOP 2巨蟹座／全心全意 無微不至呵護

作為水象星座，巨蟹座的情緒和愛密切相關，一旦陷入愛情，他們便會全心全意投入，把對方視為自己的世界中心。巨蟹座的守護星月亮，象徵情感與安全感，讓他們在戀愛中尋求一種穩定的歸屬感。他們視愛為家的延伸，因此在感情裡展現出強烈的照顧與依附。他們對愛人充滿包容心，不僅提供無微不至的關懷，還能細膩捕捉到伴侶的情緒變化，讓對方感到被深刻愛護。然而，這種投入也讓他們極易患得患失，深怕愛情被剝奪。

巨蟹座對愛的專注有時甚至超越自己的需求，他們願意為了對方犧牲時間與精力，無論多忙都會為愛人留出空間。當愛情破裂時，他們往往不易走出，反覆沉浸在過去的回憶中。巨蟹座的戀愛腦不是盲目，而是因為他們對愛的純粹追求與不遺餘力的付出。他們希望用深沉的情感編織出屬於自己的幸福家園，即使承受痛苦，也無怨無悔。

TOP 1雙魚座／相信愛情 寧可自欺欺人

雙魚座敏感、溫柔且情感豐富，他們在愛情中如魚得水，把愛情視為人生中最美好的情感體驗。雙魚座的守護星海王星，賦予他們浪漫的想像力，讓他們在戀愛中追求童話般的情節。他們往往將愛情理想化，期待愛人能成為拯救自己的靈魂伴侶，為此無條件地付出與妥協。他們的依賴性和柔軟性，讓他們很容易深陷感情，將自己的快樂完全寄託於伴侶身上。

在感情中，雙魚座的付出近乎無私，願意為愛人承擔痛苦或犧牲自我，以換取關係的長久。然而，這種過度的投入也使他們易於迷失自己，甚至對感情中的不公平現象視而不見，只為保有一段愛情。雙魚座的戀愛腦本質是一種對愛的絕對信任與嚮往。他們相信愛情的力量，並樂於成為故事中的主角，即便過程中充滿挑戰，雙魚座依舊不悔追尋，因為他們心中愛的美好無可取代。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 戀愛

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