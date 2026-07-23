7～8月星座運勢(下)／告別混亂…射手簽約看清楚、雙魚投資自己

七月初開始，受到火星與天王星能量影響，許多事情都帶著「意料之外」。臨時更改的行程、突如其來的工作、設備故障、交通延誤、合作內容調整……好像生活一直在考驗你的臨場反應。

但另一方面，也正因為這些改變，新的可能性開始出現。很多人會突然萌生新的想法，開始想創業、換工作、經營自媒體、學習新技能，甚至決定離開一段已經消耗太久的關係或是狀態。很可能一個突然的轉念，就足以改變未來好幾年的方向。

海王星在白羊座逆行（7/8開始逆行到12月），這個星象會讓人的濾鏡退散，很多的人、事關係及狀況，會從「我以為」變成「我看清了」，會開始正視之前所迴避、不想處理的人與事，以及決策。

七月提醒我們：不要害怕變化，真正值得害怕的是，明知道不適合，卻還停留在原地。水逆，不是來折磨你，而是提醒你「哪些事情還沒真正放下」。今年第二次水星逆行發生在巨蟹座，影響一路延續到八月初。

巨蟹掌管的是情緒、安全感、家庭以及內在歸屬，因此，除了搞定住宅相關或家人的事，這段期間很多人容易變得特別敏感，一句平常沒感覺的話，可能突然讓你委屈；一首歌、一張照片，也可能瞬間勾起過去的回憶，或者夢到很久很久以前的對象，無論是故地重遊、舊友聯絡、舊情人出現或者家庭議題再次浮現，都是水逆常見的劇情。與其說是宇宙故意翻舊帳，不如說，它只是希望你真正的告別，有機會真正完成療癒，因為那些一直避開的情緒或狀態，不會自己消失，唯有願意面對，它才真正有機會離開。

所以，如果七月的你比平常更容易流淚、更容易想很多，也不用責怪自己，情緒不是敵人，它只是內心想被聽見的訊號。

七月中旬之後，金星來到處女座，關係開始回歸真實，而不是只有感覺，戀愛和金錢都從「憑感覺」切換成「看細節」的模式。這股能量讓愛情、人際與金錢，都開始變得更加務實，甜言蜜語不再是重點，真正重要的是：「對方是否願意付出行動？」

你會開始重新思考：這段關係是否值得繼續？這份合作能不能長久？這筆錢花得有沒有價值？現在努力的方向，是否真的符合自己的未來？有些關係會因此更穩定，也有些關係會自然淡去，不是誰變了，而是彼此都開始看見真正的需求。

7月22號之後，整個氣場會明顯變得積極外放。你會更想表達自己、更想被看見、更想拿回主導權，這是獅子月自帶的能量。

因此這個月可能會經歷的幾種感覺：

1. 突然被戳中心事、舊回憶

2. 計畫總是被打亂

3. 對某人某事的濾鏡碎了，但看得更清楚了

4. 越到下旬，越有運勢登場的感覺

八月，是重新出發的開始。隨著水逆陰影逐漸結束，整體能量也慢慢恢復流動，如果七月是在整理人生，那麼八月，就是開始行動，許多卡住的事情重新推進，合作開始有答案，之前停滯的計畫，也逐漸看見成果。

尤其木星進入獅子座後，太陽也在7月23號進入獅子座，獅子月正式開場，整體氛圍會變得更外放、更想被看見，未來一年整體運勢開始進入新的篇章。

7月29號，太陽合木星＋水瓶座滿月同一天出現，是這個月能量的最高點，好消息和人際拉扯可能會一起來，這顆代表幸運與擴張的木星，不再只是鼓勵默默努力，而是邀請每一個人：讓世界看見你的價值--不管是作品發表、品牌、副業、專業能力，甚至只是一次勇敢的自我介紹，都可能替未來打開新的大門。機會，不一定會主動來敲門，但當你願意站上舞臺，它往往就會朝你靠近。

2026年的7、8月，不一定每天都風平浪靜，因為進入8月之後，土星、凱龍星也陸續加入逆行的行列，但這不是壞消息，反而是提醒你別太心急，先把地基打穩。因此，可能還是會有計畫改變、情緒起伏或者關係磨合，也可能偶爾懷疑自己，但如果在未來回頭看這段時光，你會發現，那些看似混亂的事件，其實正一步一步，把你帶離不適合的狀態和軌道。

有些門關上了，是因為更好的入口正在前方；有些人離開了，是因為真正同行的人，即將出現；有些計畫延遲了，只是為了讓一切在更成熟的時機發生。

所以，請不要因為眼前短暫的混亂，就否定自己的決定或未來。願這個盛夏，你能放下焦慮、安住內心，帶著更多勇氣迎接新的可能。

以下12星座運勢請參考上升星座為主，太陽星座為輔

2026年7～8月星座運勢｜天秤座

2026 年的 7、8 月，前半段需要內在消化修煉，比如跟伴侶或合作夥伴因觀念不同而產生摩擦，或者在工作上覺得自己付出很多卻沒被看見，也可能是感覺來自外界或協作人的壓力有點大，到了7月下旬就是你人脈轉化的豐收期。這段時間也很適合重新想清楚，你追的到底是甚麼目標，亦或是別人眼中的體面？只要想通了，接下來的選擇會輕鬆很多。好消息是，水星順行加上獅子月的到來，會讓你的溝通和表達能力回歸線上，很適合公開亮相、推動關鍵合作，你的好運很大一部分來自你的人脈關係連接力，透過聚會、活動、學習或者看展，都可能結識能拉你一把的貴人。

工作與事業

七月仍有反覆溝通、流程修改與事務的時程調整，或是覺得有一些事沒有想清楚，別心急，把成果整理清楚、主動表達需求，反而更容易獲得支持，尤其下旬能量轉好後再發力會更有效果。此外，你想做的事或是一段合作關係的真實狀態，可能會發現跟當初想的不一樣，沒關係，看清楚後就會知道該怎麼做。八月開始，人脈與合作運回升，思路也清晰，適合提案、面試、經營個人品牌與拓展社群，重新規整，把想法轉化為可執行的內容。

財運

容易透過人脈、合作、社群連結獲得新的財務機會，例如可能有人邀請合作、介紹資源，或出現新的收入模式，合作機會增加，但記得界線要清楚。在經營社交、聚會、旅行以及美感相關支出的消費增加，留意先關注真正重要的目標，再犒賞自己。月底前後可能有利益方面的分配事宜。8月適合重新檢視自己的收入模式、消費習慣，把收入變得更穩定，才會更有安全感。

愛情與人際

單身者容易透過朋友或工作圈認識新對象，也會有舊對象出現，對方可能條件不錯、個性強烈，但這段關係會考驗你是否敢表達真正的需求，不要因為想維持表面的和諧或不捨得放掉的曖昧，而委屈自己。有伴者則需要更坦白地分享彼此感受，除了希望對象和你的想法都能默契同步，也想多點生活中的儀式感來增加甜蜜度。

身心健康

喉部、肝膽及腸胃消化系統、肩頸緊繃與睡眠品質，都是要注意的點，少部分天秤座留意心血管，不妨多按摩心包經和膽經，並提防舊疾困擾。把手機放遠一點，提早半小時休息，你的身體需要多充電。

療癒提醒

你不需要讓所有人滿意才值得被喜歡，不要因為害怕失去關係，而降低自己的價值。此外，偶爾給自己一點獨處的時間，體會內在靜心的滋養。

天蠍座示意圖。圖／AI生成

2026年7～8月星座運勢｜天蠍座

今年夏天的天蠍座，7月會有小人作祟，或是某些真相曝光，但同時也會出現對你有利的工作貴人，此時的天象也會促使你的內在更新換季，讓你放下一些舊有的執著、控制欲、難定義的關係或是工作模式，只要不再適合你的，都有汰舊換新的機會，這是能量重新聚焦的開始，天蠍座不妨準備迎接更大的舞臺，把力量用在真正重要的地方。8月中旬開始，小人運退散，翻過這座山，好運便會陸續來到。

工作與事業

7月在職場上或公眾領域的能見度有機會提升，雖然忙碌，卻很適合整理舊案子、資源整合以及修正方向重新佈局，多留點時間來應對突發狀況以及提前規劃備用方案，有不少瑣碎事務需要處理，凡事多確認細節，能有不少突破。如有出差、進修、跨領域合作或是經營傳媒、網路、海外相關事務，都不妨多加運作。8月之後，專業能力更容易被看見，很多事再多做精緻些，會有更好的進展。想求職或轉換跑道的人，夏天是好時機。今年的好運秘訣，藏在你過往努力積累的能力成果與人脈，該是讓它發光的時候。

財運

共同財務、投資與合作分潤是重點，容易有投資規劃、合夥資源或是長期收入佈局的機會，但你的財運不是靠快速衝刺，而是靠策略。任何與金錢有關的約定，都建議白紙黑字確認。穩健評估，比衝動進場更有利。

愛情與人際

單身者可能遇見讓你願意逐步靠近的人，對方對你來說具有強烈吸引力，但要注意不要因為磁場強烈，就忽略現實觀察，心動是開始，瞭解才是長久。有伴侶的人，這個月容易因為生活瑣事或對一些事的規劃不同而產生小小的摩擦，你習慣把不安藏在心裡，但真正的親密，是可以坦然做自己，試著用溫柔的語氣說出你的期待，感情會變得更真實。

身心健康

當你感到壓力或焦慮時，會直接反映在睡眠品質以及肩頸腰背僵硬，建議把良好的睡眠品質當作這個月最重要的練習。睡前放下手機，泡個熱水澡或是簡單的伸展，都能幫助你把一天的疲憊釋放掉。此外，飲食上盡量避免過於刺激性的食物，照顧好你的腸胃，規律運動、流汗與接觸自然，都能幫助你釋放壓力。

療癒提醒

你不必時時武裝自己，放下過度敏感和掌控慾，柔軟也是一種力量。解開內心的矛盾和誤解的方式其實很簡單，直接開口吧。

2026年7～8月星座運勢｜射手座

2026年7～8月，前半段時間，射手座的關鍵字是謹慎理財，不宜跟風貿然投資，以免錢財有損，適合處理保險、資產或股份或稅務等等，提防利益糾紛或共同財務問題。後半段時間，則是擴張、學習、重新點燃熱情，以及跨領域。遠方向你招手，你會想突破日常，看看更大的世界，也許是一趟旅行、一門課程、一個心靈饗宴，或一個讓你心動的計畫，都會為你帶來精神生活上珍貴的養分。

工作與事業

7月事情很多、節奏很快，容易同時處理多項任務，也容易有新的想法萌芽，但不要只停留在夢想階段。合作方或工作上常有臨時狀況和要求，做任何事請安排優先順序，別把自己變成全能救火隊，卻只是做了符合對方的無用功的需求。學習停止無意義的人情消費，把時間投入在深耕某項新技能上。8月適合開始實際佈局，新的合作、曝光與成長機會增加，特別有利教學、出版、媒體、自媒體與跨國、跨界相關工作，也適合建立品牌、推出服務、累積客群，或建立新型態的工作模式。

財運

這時期偶有小偏財，當靈光一閃的時候，不妨買點樂透彩。部分射手座在旅遊、學習以及社交支出開銷偏高，把錢花在能拓展視野以及提升自我能力的項目，把熱情變成可持續的價值，都會比一時衝動消費來得更值得，如果有人向你推薦高報酬、快速獲利的投資計畫，務必多方查證。少數射手座則需要在處理簽約、共同財務或合作收益方面，作更仔細的確認。

愛情與人際

單身者有機會在旅行、課程或網路社群中遇見聊得來的人，往往對方是不同文化背景或生活圈不同，留意對方與自己是否真的契合，以及對方是否偽單身，不適合就不宜再繼續。有伴者則可安排小旅行，兩人不要為了陳年舊事而反覆在老問題上糾結，再忙也要給彼此留出相處的時間，提防被外在誘惑動搖。

身心健康

留意肝膽腸胃功能、生殖系統以及坐骨神經和腿部健康，提防因作息不規律與過度奔波造成的疲勞。規律運動很好，但別突然挑戰超過自己負荷的強度，以免造成運動傷害。偶爾放慢腳步，才能走得更遠。

療癒提醒

真正契合的關係，不會限制你的自由，而是支持你勇敢的飛。有些混亂，是為了幫你篩選出你真正需要的。

2026年7～8月星座運勢｜摩羯座

2026年的7、8月，對摩羯座來說，是一段放下獨自承擔，學會與他人明確分工，停止內耗的重要時期。過去一段時間，你肩上的責任來得很重，工作、家庭、財務或者身邊人的期待，都讓你習慣默默扛起一切，你總認為，只要自己再努力一點，就能讓所有事情變得更好。然而，今年夏天，宇宙想告訴你，該是重新調整想法與做事結構的時候，不用什麼事都得自己完成，懂得尋求合作、接受別人的支持，對自己和對身邊人，其實都是一種成長。

水星逆行期間，合作關係、親密關係以及重要契約，都可能重新檢視。有些問題不是突然發生，而是累積已久，只是現在終於有機會好好面對。別害怕改變，因為每一次調整，都在替未來鋪路。

工作與事業

7月的工作節奏依舊忙碌，有些合作重新展開，有些停滯已久的專案開始推進，也有人開始思考轉職、創業或建立自己的事業版圖，正在找工作或面試的人也有機會收到通知。如果你從事管理、金融、法律、教育、工程、顧問、醫療或企業經營，這段期間容易獲得主管和客戶肯定，也可能迎來新的職責與更大的舞臺，不過，也有部分摩羯座面臨一些合作關係的停滯。重要的是，學會適時的授權，不只是減輕壓力，更能讓團隊一起成長，甚至打開新機會。

八月之後，事業運勢逐漸攀升，只要保持耐心，今年下半年有望迎來升遷、加薪、獎金或更好的合作條件。

財運

偏財運還不錯，容易有長期投資獲利、合作分潤、副業收入或是績效獎金、意外小財等等。不過，此時並非適合追逐短線獲利，建議穩健佈局，整理資產配置，如果有房地產相關、退休規劃或保險配置等議題，也是重新整理的好時機，適合建立一套能長久運作的收入模式。部分摩羯有情緒化消費或是醫美方面的支出。

愛情與人際

摩羯座容易把愛變成責任，感情，是今年夏天最大的學習。有伴侶的人，容易因生活壓力而忽略彼此的感受，很多時候，你以為努力工作或付出就是愛的表現，但對方真正期待的，也許只是你的陪伴。部分摩羯座則與對象之間有鑽牛角尖、內耗的情形，偶爾會講出傷人的話。單身者則容易透由工作、朋友介紹或合作機會而認識對象，因為相處而逐漸產生共鳴，請放下工作成功才能談感情的想法，也不要因為對方外在條件好就忽略了內心真實感受。

身心健康

長期累積的疲勞容易反映在肩頸、腰部、筋骨與睡眠品質，近期也易有鼻炎、過敏、濕疹或腳氣的問題。建議培養固定運動習慣，不需要太激烈，規律比強度更重要。健康是你最大的本錢。

療癒提醒

你不是孤軍奮戰，你的價值，不只來自成就，也來自你的存在。放下我必須很努力才值得擁有幸福的心態，釋放無法控制的焦慮，當你不再逞強，身邊的貴人都會開始靠近。

2026年7～8月星座運勢｜水瓶座

對水瓶座而言，今年7~8月，前期是關注自己的居家生活及健康，後期則是重新定義「關係」的時光。水瓶座近年一直受到冥王星影響，人生正在經歷深層的蛻變、轉化，你向來喜自由，也習慣依靠自己的節奏生活，但這個夏天你會發現，你更明確知道「我要成為怎樣的人？」或者確認「未來我想要過甚麼樣的生活」，人生將邁入另一階段。

木星點亮你的合作宮位，不論生活主題、感情、工作還是人際，都將迎來新的發展。有些人離開，是因為彼此的旅程不同；有些人出現，則是為了陪你走得更遠。瞭解真正的自由，不是拒絕任何牽絆，而是找到願意陪著彼此成長的人。

工作與事業

今年夏天，非常適合建立新的合作模式、學習課程、創作和研究。如果以前一直單打獨鬥，接下來其實更適合找夥伴、成立團隊或是跨界合作。7月容易遇到工作流程反覆修改、文件往返或同事溝通上的誤差，尤其配合的對象或客戶很容易掉鏈子，需要多確認細節，避免因一時疏忽而增加後續麻煩。此外，忌諱自大與怕麻煩，務必與同事、協作夥伴保持訊息的同步，多核對以免出錯。

八月開始，工作效率提升，新的合作邀約也會逐漸增加。你的創意與獨特觀點，就是最強的競爭力。

財運

適合發展第二收入，無論是線上課程、知識變現、自媒體、科技相關或是副業經營都不錯，越敢跳脫傳統框架，越容易找到新的收入方式。投資理財手感佳，來財小有運氣，有機會收到禮物、中獎或拿分紅，但投資仍不宜追高貪多以免反而受損。不過，部分水瓶會有維護身心健康以及生活用品上的支出，建議做好基本的財務管理，並提防與人發生金錢糾紛。

愛情與人際

單身者容易遇見兩種人，一是思想成熟的人，與對方價值觀契合；另一種則是遇到特別、有想法、不按牌理出牌的人，但卻是爛桃花或是露水情緣的機率高，其實你重視並且需要的是精神交流，對於想談戀愛的人來說，此時是發展重要關係的考驗，也是一個讓你釐清關係本質的機會。有伴的人，要學會在「做自己」與「滿足對方需求」之間找到平衡，一起做一些事，而不是各忙各的，真正長久的關係，是兩人願意一起前進。

身心健康

留意甲狀腺、呼吸道、神經系統，注意睡眠品質和身體循環。由於長時間使用電子產品，要適度休息，保護眼睛。偶爾遠離網路，走進自然，你的大腦會更有創造力，重新找回靈感。

療癒提醒

你的與眾不同，不需要任何人的認可。真正欣賞你的人，正是因為你的獨特而靠近。

2026年7～8月星座運勢｜雙魚座

2026年的夏天，對雙魚座而言，將會是一場深刻的蛻變。海王星逆行，讓你慢慢摘下理想化的濾鏡，也開始看清許多事情真正的模樣，你會對自我價值以及財務條件及判斷做更新，也會發現之前自我主觀的一面、過度的情緒起伏，意識到自己有許多方面需要做調整，感受到現實的不易，以及消費支出上的盲點，也會直面問題不再逃避。7月下旬到8月初，一些事不要急著說出承諾，因為很多事還在調整期，未必能做得到。

有些夢想依然值得追尋，但夢想需要落地，有些人也許只是陪你走過某一段時間，但不用失望，過程都是成長。這是一段重整你的日常秩序、心靈排毒的好時機，真正的療癒，不是逃離現實，而是在現實裡，依然保有溫度與希望。

工作與事業

7月的工作或生活節奏加快，情緒出現浮動，除了自我調適，也要考慮到所做的很多事所需要付出的成本。此時也有利洽談合作、簽約或是求職面試。下旬到8月初，一些規劃和安排才有可能確定下來。把細節做好，你的才華才能被完整看見。若從事創作、藝術、教育、療癒、設計、身心靈、自媒體等領域，有機會迎來新的發展，特別是照顧型產業以及能發揮個人魅力的都很棒。如果是一直想推出自己的品牌、課程或作品的人，今年夏天也是好時機。水逆期間，要留意合約、資料備份以及交通安排。

財運

今年最好的投資，就是提升自己的專業能力，未來一年，你的知識與經驗，都會慢慢轉化成收入。7月可能會想做某些投資或是住所房產方面的規劃，但也容易因心軟、人情或衝動而增加許多支出，也不宜做高風險投資，部分雙魚可能會覺得預算被縮減或薪水調整而感到手頭緊。很多時候，你做決定的效率很高，但同時也要思考其後續所帶來的結果。

愛情與人際

容易在工作、學習或是療癒活動中，遇見有共同理念的人。單身的人，有機會認識成熟、願意陪伴你的對象，也會有人對你示好，但你應該會冷靜判斷。有伴的人，則需要更多真誠的溝通，因為有些責任和期待的落差，它就是梗在那邊沒有消失；然而，真正舒適的關係和互動，是不需要一直猜測，而是可以安心做自己。今年夏天，你也開始學會區分什麼是愛，什麼是犧牲。

身心健康

雙魚座容易吸收太多外界的情緒，也容易內耗，而情緒起伏會影響你的睡眠、免疫力與消化系統。留意腸胃問題、頸肩僵硬、腰背膝蓋的不適，飲食作息要正常。今年夏天，要開始建立自己的能量界線，多接觸大自然、冥想、瑜伽、游泳或藝術創作，都能幫助你恢復內在平靜與能量。

療癒提醒

不要因為曾經受傷，就懷疑自己的善良與他人的善意。當你懂得愛自己，宇宙也會帶更多的美好緣分到你身邊。

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