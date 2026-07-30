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12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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8月份的金氣漸漸旺盛，磁場的變動將為十二生肖帶來截然不同的機遇與挑戰，無論過去是順風順水還是歷經考驗，8月的五行流轉都將帶起一陣新的磁場能量，一起來看看，十二生肖在8月份裡的運勢分析。

屬鼠人

本月屬鼠人，整體運勢明顯回升，在事業方面，過去阻礙你的絆腳石會逐漸消失，貴人運極佳，非常適合與團隊展開新計畫。財運方面，正財穩健，有加薪或拿到獎金的機會，但偏財不佳，不宜過度投機。

屬牛人

本月屬牛人，運勢有些起伏，職場上容易感受到無形的壓力，工作進度可能會因突發狀況而延誤，建議保持耐心，且避免與同事發生口角。感情方面，容易把工作上的不滿帶回家中，要避免小事引發爭執。

屬虎人

本月屬虎人，運勢變動較為劇烈，職場上可能面臨職位調動、出差或業務轉型的考驗，切忌硬碰硬，以柔克剛才是生存之道，單身者雖然會遇到令人心動的對象，但切勿投入太快，建議多花時間觀察對方人品。

屬兔人

本月屬兔人，運勢平穩中帶有微幅上升，事業上，雖然沒有驚天動地的突破，但只要按部就班，手頭上的工作都能順利完成，且能得到主管的默默觀察與肯定。財運方面表現一般，但本月會有較多聚會，需適度拿捏預算。

屬龍人

本月屬龍人，整個人顯得神清氣爽，職場上思維敏捷、創意泉湧，特別有利於從事企劃、設計或行銷工作的朋友，你的表現將令人刮目相看。感情方面，桃花朵朵開，容易吸引異性的目光，展開新戀情的機會極高。

屬蛇人

本月屬蛇人，運勢吉凶參半，事業上機會與挑戰並存，雖然有新計畫找上門，但也容易招致小人妒忌，在處理合約或與人對接時務必留下白紙黑字，以免日後糾紛。健康上要多注意腿腳問題，避免因疏忽而受傷。

屬馬人

本月屬馬人，運勢穩步上揚，工作上充滿幹勁，效率極高，過往積壓的難題有望在此時迎刃而解，甚至有機會接手核心項目。財運隨著事業的順遂而水漲船高，有額外的業務分紅或兼職收入，但仍需理性消費，積蓄財富。

屬羊人

本月屬羊人，運勢伴隨著些許壓力感，職場上容易懷才不遇或進度受阻，此時不宜盲目跳槽或轉行，應留在原地默默耕耘，累積實力才是上策。感情發展上會出現曙光，若之前有誤會或紛爭，能在本月慢慢化解。

屬猴人

本月屬猴人，運勢起伏不定，工作上的任務繁重，且容易出現反覆修正的情況，需要付出比平時加倍的努力才能看到成果，記得保持冷靜應對。財運方面表現平平，不宜高風險的投資項目，守成是這個月的核心主軸。

屬雞人

本月屬雞人，運勢相當平穩順遂，工作上的阻力減少，與團隊的合作展現出極高的默契，你的專業能力會得到周圍人的認可，有機會被委以重任。本月唯一須注意的是交通安全，切忌搶快，以免發生意外事故。

屬狗人

本月屬狗人，運勢略顯疲態，事業上可能會遇到競爭對手的無形壓力，或是進度卡在關鍵環節，需要花費大量心力去協調溝通，記得保持低調、廣結善緣，自然能得到他人幫助。感情運勢較弱，先不要太積極。

屬豬人

本月屬豬人，運勢面臨不小的考驗，職場上容易出現溝通不良的狀況，特別須防範身邊口蜜腹劍的小人，凡事多留一個心眼，重要決策切勿輕信他人。在投資上要多三思，千萬別衝動，先多觀察，以免損失錢財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

運勢 生肖 財運 職場

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