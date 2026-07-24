內心強大…「5星座」天選大女主！林志玲、王菲、孫淑媚星座上榜

有些女生，天生自帶內核的力量，可以說是天選大女主星座。下面幾個星座，她們的強大之處各不相同，有人是氣場，有人是自由獨行，但都是天生的大女主。

射手座／愛好自由 也很有主見

愛好自由的射手座，內心其實非常有主見，她有自己的想法，有自己的一套。極少為了愛情而迷失自己，即使有都是自己的選擇。射手女天生就自帶光芒，走到那都有自己的氣場，能站到原地就能感受到她們的大女主氣質。

代表人物：林志玲、楊謹華、史嘉蕾喬韓森

獅子座／姐就是女王 主導人生

獅子女在外的表現都自信坦蕩，不會為了小事情去計較，有領導的能力，尤其在朋友中，常常都是義氣的角色。習慣把主導權握在自己手中，即使在情感關係上，寧願單身也不願將就，對於自己的人生有很清晰的想法。

代表人物：王菲、張惠妹、瑪丹娜

水瓶座／很做自己 從來不內耗

不被世俗標準綁架，不在乎別人的評價。精神世界裡自給自足，不會被影響，也不太會內耗。在自己的世界裡，也不需要得到任何人的認同。自帶就是自己的劇本，至於怎麼演繹全都是水瓶女的意願。任何人都無法干預。

代表人物：林心如、王祖賢、Rosé

魔羯座／不靠人 天生氣場強大

能靠自己的絕對不會依靠任何人，相信自己的事業更重要。即使在婚後也會極力維護自己的事業。天生就不願意相信別人，靠自己的能量很強，無論在任何地方，都不太會展現自己脆弱的一面，大多數時間的氣場都讓人無法靠近。

代表人物：謝金燕、 孫淑媚、Jennie

孫淑媚近來人氣大爆發。聯合報系資料照

雙魚座／浪漫外表 實力也驚人

雖然愛幻想的雙魚女看似會是戀愛腦，但其實對於人生規劃的事情會有一套清晰的想法，尤其在事業規劃當中，雙魚女不太會依附別人，能夠成為自己的支柱。在心底暗處，是非常反對性別不公平的情況，心中很想要比男性更多大，用實力感力來證明自己。

代表人物：徐若瑄、伊能靜、蕾哈娜

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