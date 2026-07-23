鬼月前示警！命理師曝下半年運勢：股市急跌、熱浪延長、天災增多

2026年的鬼月（農曆七月）自國曆8月13日起至9月10日止。命理專家廖美然老師在節目《命運好好玩》中預言今年下半年台灣整體的運勢，她指出，下半年戰亂會持續、股市會「急跌緩漲」、水災或風災將會頻繁出現、毒駕與酒駕事件將會增多，民眾千萬不要去溪邊或山區玩水，並時刻注意自身安全，才能度過下半年的危機。

廖美然首先指出，今年下半年戰亂將會持續，緊張紛擾的國際局勢還沒有停止的跡象，國內外的暗黑事件也會持續曝光，比如政商名流牽扯出來的事件，但即便外面很亂，民眾內心還是要保持平靜，維持不要熬夜、不要生氣的習慣，平時多聽聽音樂，照顧好自身健康才是最重要的。

經濟金融方面，美元會持續走強，股市下半年會「急跌緩漲」，一開始台股會跌很多，後面會慢慢漲，美元下半年預計會漲到34元，雖然是很誇張的數字，但很可能發生。金融業也將經歷重新洗牌，銀行不會倒，但會重組。

農曆七月很快要到了，廖美然提醒，下半年是午火相刑，農曆七月時台灣很可能會面臨颱風侵襲，請民眾務必做好防颱準備。

她解釋，農曆七月正值驛馬逢沖，還有喪門煞星的問題，都是很不好的星宿，加上七月與丙午年相刑相剋，無論是遠行或開車都要特別留意車關的問題，再來不要跟他人發生言語衝突，很可能會出現「血光之災」。

再者，民眾要格外注意水災、土石流的現象，農植物可能會出現災損，特別出現午後雷陣雨時要注意自身安全，不要存有僥倖心態，務必要關注氣象局的資訊，因為今年「水厄」會特別嚴重，不要去溪邊或山區玩水，非常危險。

下半年的熱浪也會延長，全球暖化的現象持續加劇，民眾要注意防曬，要多補充水分，避免熱衰竭，接著保持穩定的情緒也很重要，心平氣和才能度過下半年的危機。

社會安全部分，廖美然預言，下半年酒駕、毒駕事件會特別多，要格外當心自身安全。

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