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拜拜大忌！「別借別人香火」命理師示警：恐把壞運借回家

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師強調千萬不能借別人的香火點香。圖／AI生成
命理專家王老師強調千萬不能借別人的香火點香。圖／AI生成

「香火」在台灣的傳統文化中，代表祭祀神佛時燃點的香與燈燭，在點燃過程中有什麼注意事項嗎？命理專家王老師在臉書發布影片，強調千萬不能借別人的香火點香，否則很可能把他人不好的運氣借過來，此外金紙也要自己點燃後再放進火堆中，代表你給神明的心意。

直接借別人的香火點香不行嗎？王老師指出，你不知道前面點香的人是要求什麼，他可能是來祭改、化煞的，或許他運勢很糟糕，來廟裡拜拜是想要來改運，如果直接借火，等於把對方不好的氣一起借過來。

王老師進一步解釋，如果借香火，對前一個來拜拜的人也很不禮貌，如果想要點香，就去廟裡直接點火爐。燒金紙的時候也不要折完直接丟進火堆裡面，金紙代表你給神明的心意，自己的心意務必親自用火爐點火，再將點燃的金紙丟進火堆中。

除了不能借香火點香外，王老師曾解答拜拜時供品是否能重複使用的問題，他強調，供品能重複祭拜，不過要先從位階高的神明開始祭拜，並且神明不挑食，挑選供品還是要以自己喜歡吃的食物為主，能吃得完、不浪費才是最重要的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 命理師 供品 神明

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