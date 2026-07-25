殺破狼週運勢／白羊異性緣大開 巨蟹迎來財務好消息

殺破狼2026年7月27日～8月2日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，水星在家宅宮位順行，壞掉的大型電器終於修復或換新，生活也脫離先前的不便，有一種小確幸。某些白羊座與親人之間的誤會可在此時化解，家庭恢復平靜。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星和太陽呈現合相，會有許多人對你表示好感，有意追求。感情穩定的白羊座，十分幸運地抽到偶像演唱會的票，終於見到本尊，覺得沒有遺憾了。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與冥王星合相，會退出某個團體，與一些人關係漸行漸遠。某些白羊座發現好友似乎有意介入你的情感關係中，決定封鎖對方，拉開距離。

工作運方面，在工作宮位的金星受到在交通宮位的火星影響，常常需要出差，或是跑外務，在外奔波，感到勞累。某些白羊座通勤時遇到突發狀況，造成嚴重的遲到。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，感情運方面，金星在戀愛、娛樂宮位行進，感情生活愉悅，與喜歡的人有很多互動機會。某些金牛座最近熱衷追星，參加很多偶像相關的活動，然而金星受到在金錢宮位的火星影響，荷包也失血過多。

面試運方面，在面試、溝通宮位的水星恢復順行，面試新工作，許多問題都能對答如流，很快就收到入取通知。某些金牛座，先前一直談不下來的合約，在雙方各自讓步後，終於達成協議，可以順利簽約。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，與冥王星合相，目前的工作職務被縮編，會轉換到其他的單位服務。滿月受到在家宅宮位的木星、太陽影響，某些金牛座會辭掉工作，回鄉發展。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到金星影響，預期外的支出過多，月底的經濟狀況捉襟見肘。某些金牛座則是為了討好情感對象，不惜傾家蕩產，導致生活拮据。

雙子座：

整體運勢

考試運、學習運方面，滿月發生在學業宮位，考試成績揭曉，此時會確認自己進入哪個系所就讀。某些雙子座則是在暑期把學分修完，完成報告或論文，未來再也無後顧之憂。

旅遊運方面，木星與太陽合相在旅遊宮位，會計劃較長時間的旅遊行程，到許多地方深度探索，會遇到讓你感動、愉悅的人與事。某些雙子座最近經常需要出差到許多不同的地區，順便可以遊覽當地。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到在人際關係宮位的土星影響，常常代墊一些資金，當事人卻沒有歸還的意思，一直被佔便宜，感到不適很愉快。與人之間的金錢往來要謹慎，千萬不要借錢、作保、合夥，容易發生糾紛。

健康運方面，火星持續在命宮行進，與天王星齊聚，火氣較大，容易長痘痘或嘴破。並當心病毒感染，引發扁桃腺發炎。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，會一口氣把積欠的債務清償，經濟狀況感到輕鬆許多。有投資習慣的巨蟹座，決定將體質不良的標的出脫，就此停損，重新佈局。

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，旅遊會因為特殊身份，獲得各種服務與住宿升等的禮遇。某些巨蟹座則是會入住較為高級的旅店，享受奢華的設施與當地的美食。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，同時土星受到命宮的水星影響，在職場會感受到同事、上司言語的霸凌，但為了生存下去，只能忍氣吞聲，或是騎驢找馬，尋求新的領域發展。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，與冥王星合相，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要當心婦科方面的問題。某些巨蟹座甚至需要動手術，治療一些痼疾。這段時間需特別注意人身安全與健康。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，手上有餘裕的資金吃喝玩樂，買些奢侈品犒賞自己。然而金星受到在人際關係宮位的火星影響，交際應酬的花費較多，並常常請客。

工作運方面，木星與太陽合相在命宮，累積已久的專業能力被突顯，在職場的地位與重要性提升。正在轉換跑道的獅子座，會進入到較大的組織工作，福利與待遇都比過去好很多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與冥王星呈現合相，在情感關係中過於強勢，喜歡的人感到窒息，容易在此時分手。某些獅子座被曖昧對象封鎖，自己也不知做錯了什麼。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星影響，一頭熱過度熱心，容易被人利用，週遭的人反而很冷漠，等著收割你努力的成果。某些獅子座心情浮躁，常常不知不覺跟人吵起來。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，會有許多人對你表達好感，甚至有人大膽追求。感情穩定的處女座，與情感對象每天都黏在一起享受兩人世界。然而金星受到在志業宮位的火星影響，避免陷入職場戀情，以免影響工作。

人際關係方面，水星在人際關係宮位恢復順行，會需要與許多人溝通、對話，從這些交流中，可獲得許多重要的情報。某些處女座最近找到了知音，可以在對方面前放鬆，閒聊許多八卦。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與冥王星合相，突然接獲資遣通知，讓你感到十分錯愕。某些處女座受夠職場冷暴力，決定裸辭，離開有毒的環境，調養好身心靈再重新出發。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與冥王星合相。當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則需注意婦科方面的問題，本週工作壓力較大，睡眠品質不佳，需特別關照身心靈的平衡。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星在志業宮位順行，辦公室的器材修好，許多事務終於有進展，執行各種事情順利許多。但由於水星受到在夥伴宮位的土星影響，與同事關係不理想，在職場感到孤立。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與太陽呈現合相，遇到麻煩的問題，會有貴人出手相助，危機解除，然而木星與太陽受到在戀愛宮位的滿月影響，須當心對方的企圖不太純粹。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位與冥王星合相，情感關係有第三者強勢介入，使得戀情出現危機。某些天秤座無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知做錯了什麼。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在精神宮位的金星影響，遠行容易因為時差的關係，造成睡眠不足，精神狀況不佳。某些天秤座則容易太過大意，延誤了重要的車次或班機。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星與太陽呈現合相，職務獲得升遷，成為管理幹部，能力受到重視。某些天蠍座則會跳槽到大型組織擔任要職，薪資與待遇都比過去好很多。

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，和朋友一起吃喝玩樂覺得很放鬆愉快。然而金星受到在財務宮位的火星影響，出手過於大方，荷包也因此大失血。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與冥王星合相，注意親人的情緒起伏與身體健康，多關心他們。某些天蠍座則是租約到期，或是因為工作所需，必須在短期內搬家。

金錢運方面，天王星與火星齊聚財務宮位，預期外的花費較多，必須用信用卡分期付款購買某些價錢昂貴的物品。有投資習慣的天蠍座，手上標的一直下跌，切勿炒短線，以免負債累累。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，正在展現成果的收割期，接受讚美與掌聲的背後是長期努力的成果，暫時可以輕鬆一些。但由於金星受到夥伴宮位的火星影響，不要忘了感謝一起打拼的夥伴，否則容易被討厭。

金錢運方面，在金錢宮位的水星恢復順行，可獲得一筆退稅，這筆資金可以買些奢侈品犒賞自己。有投資習慣的射手座，狀況不佳的投資標的回穩，指數上揚，至少不會再虧本了。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，長期代步的交通工具在此時壽終正寢，要換新車了。外出當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸系統或走路都需注意交通安全。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的土星受到在慾望宮位的水星影響，與喜歡的人親密關係不協調，某方可能會有肉體出軌的狀況，造成關係的危機。某些射手座在沒有心理準備的情況下懷孕，孩子有流產的可能。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，金星在學業宮位行進，經過各種深思熟慮，會選擇進入名氣較為響亮的學校就讀，然而金星受到火星影響，能選擇的科系並不是自己所喜愛的，未來會唸得較為辛苦。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，影響在財務宮位的木星與太陽，會把某項分期付款，可在此時清償，無債一身輕。然而滿月受到冥王星影響，戶頭的存款也因此所剩無幾。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位順行的水星受到在家庭宮位的土星影響，儘管與情感對象和好如初，但對方家人可能不接受這段關係，使得復合之路困難重重。情感穩定的摩羯座，雙方一起同居，會有些生活習慣的不同，時常發生小爭執。

健康運方面，火星與天王星齊聚在健康宮位，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易長痘痘或嘴破。工作過勞，體力消耗過度，當心罹患急性疾病。這段時間需特別注意人身安全與健康。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，金星在財務宮位行進，可獲得為數不少的退稅，會吃些高級的餐廳好好犒賞自己。有投資習慣的水瓶座，目前的標的還有盈餘，為了避險，會暫時出脫，獲利了結。

工作運方面，水星在工作宮位恢復順行，許多事務終於有進展，換掉一些老舊電器機械，工作效率也大幅提升。但由於水星受到在溝通宮位的土星影響，與客戶還需要再進行各種溝通，才能簽訂合約。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到在感情宮位的太陽、木星影響，目前正面臨情感關係能否持續下去的關鍵期，雖然有意進入婚姻，但雙方想法有落差，反而造成兩人決定分手。

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性需注意婦科的問題，情緒起復較大。水星在健康宮位行進、金星在疾厄宮位行進，當心病毒感染，引發喉嚨與呼吸道發炎。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星與太陽受到滿月能量影響，即便工作表現再亮眼，對職場卻感到無力，選擇掛冠求去。某些雙魚座階段性任務達成，會想休個長假，再繼續努力。

感情運方面，金星在感情宮位行進，與喜歡的人每天都黏膩在一起，生活甜蜜。同時在戀愛、娛樂宮位的水星受到金錢宮位的土星影響，會花很多錢討好喜歡的人，或是不惜傾家蕩產，也要搶到偶像演唱會門票。

本週須注意的部分

健康運方面，木星與太陽合相在健康宮位，代謝狀況不佳，有發福的傾向，會想找個適合的運動減重塑身。此外需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。

家宅運方面，天王星與火星齊聚在家宅宮位，鄰居經常製造噪音，常常需要請執法人員來勸導，甚至常因此爆發衝突。這段時間需注意電器與爐火的使用，並當心門戶安全，避免宵小闖入。

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