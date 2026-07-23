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今日起水星恢復順行！「4星座」事業運翻盤、努力終於有回報

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師分享水星順行後4個「事業運翻盤」的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師分享水星順行後4個「事業運翻盤」的星座。圖／AI生成

7月23日水星恢復順行，對民眾來說，代表總是卡著的事終於有解決的機會，混亂的道路也逐漸出現出口、各方面都有突破的機會。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享水星順行後4個「事業運翻盤」的星座，他們不用再苦撐下去，只要確定努力方向並按部就班執行，就有機會獲得成功。

摩羯座／沉寂許久 終於迎來掌聲

過去一段時間摩羯座總是希望「先忍一下」，縱使承擔過多工作量，也希望把事情做好，進而對自己的工作產生質疑。水星順行後，你所有的努力都能得到回報，主管會重新看見你的價值，並替你說話，如果機會出現，請不要將成果推給別人、更不要過於謙虛，你的努力都是值得的。

處女座／混亂結束 重新掌握節奏

處女座前段時間總會覺得事情永遠做不完，總會接到臨時的任務，原本的規劃也會被打亂，水星順行後，你能夠重新找會掌控感，那些原本卡著的事情都能夠迎刃而解，與同事的溝通也會變得更順暢，建議不要試圖迎合所有人的期待，把關鍵得事情就好，只要把心思放在真正重要的事物上，就能找回自己的節奏。

牡羊座／主動出擊 打開全新局面

牡羊座之前雖然能看見諸多機會，卻總是想太多而暫時放棄，水星恢復順行後你只要主動，無論是職位還是合作機會都能朝最好的方向發展，請在職場上主動爭取資源、並承擔重要的任務，只要做足了準備，這些機會就能成為你通往成功的捷徑。

天蠍座／關鍵時刻 實力終被看見

天蠍座很清楚職場上在關鍵時刻把事情做好是最重要的，但過去不願意搶鋒頭，也不想解釋自己的辛苦，因此能力被他人低估，水星順行後你能夠解決團隊中許多重要的問題，遇到突發狀況時，你往往是最冷靜的人，透過精準解決難題獲得同事的信任，請不要害怕承擔責任，只要努力執行原本的計畫，實力就能夠被看見。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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