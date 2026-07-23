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愈長大愈愛獨處！12星座「最耐孤獨」排行榜 第一名不社交也沒差

聯合新聞網／ 綜合報導
有人享受沒有別人打擾的生活。圖／AI生成
有人享受沒有別人打擾的生活。圖／AI生成

現代人雖然透過社群媒體與網路隨時都能與他人聯繫，但真正感到孤獨的人卻越來越多。有人無法忍受一個人獨處，也有人反而享受沒有打擾的生活。「占TV」星座專家分析，誰最怕孤單、誰又最能享受獨處時光，一起來看看「最能耐得住孤獨」排行榜。

第12名：雙魚座

最怕孤單，總想和人保持連結

雙魚座天生依賴感較強，最不擅長面對孤獨。只要遇到困難，就希望有人陪伴或給予支持，就算沒有發生任何事，也很難長時間獨處。他們經常透過社群媒體分享生活、主動聯絡朋友，希望隨時都能感受到與他人的連結。

第11名：天秤座

沒有人陪伴，容易失去活力

天秤座重視人際關係，也很享受與人互動帶來的樂趣。他們深知人脈的重要性，本身也喜歡熱鬧的氛圍，因此若長時間獨處，往往會覺得少了生活重心，難以展現真正的自己。

第10名：巨蟹座

寧可獨處，也不願勉強自己

巨蟹座愛憎分明，如果身邊都是合不來的人，寧願選擇自己一個人，也不願勉強融入。不過一旦決定封閉內心，就會把心門關得很緊，進入只屬於自己的世界。

第9名：處女座

一個人也能把生活過得井井有條

處女座自律又有規劃，即使身處孤獨的環境，也能維持規律生活，不會因此打亂步調。對他們而言，獨處反而更容易專注工作與生活，是能把自己照顧得很好的一群人。

第8名：獅子座

寧可孤單，也不願委屈自己

獅子座希望成為眾人焦點，如果只能當配角，反而可能選擇主動離開。即使身處孤獨的處境，也會憑藉自尊心與堅強意志撐下去，不輕易向人示弱。

第7名：雙子座

愛聊天，也很享受自己的世界

雙子座雖然喜歡交流，但其實獨處能力也不差。只要有書籍、網路或感興趣的事物陪伴，他們就能長時間沉浸在自己的世界裡，不容易感到無聊。

第6名：金牛座

不依賴他人，享受簡單生活

金牛座並非特別喜歡孤獨，而是不太依賴他人。他們享受安穩平靜的生活，甚至嚮往遠離喧囂、自給自足的日子，因此一個人生活也能感到自在。

第5名：射手座

勇敢冒險，不怕獨自前行

射手座認為，如果害怕孤獨，就無法探索更大的世界。他們擁有冒險精神，即使獨自踏上旅程、前往陌生國度，也能樂在其中，享受自由自在的生活。

第4名：牡羊座

天生獨行俠，習慣靠自己

牡羊座骨子裡就是獨來獨往的個性，不喜歡依附群體，更習慣憑自己的力量解決問題。即使沒有人陪伴，也能勇敢向前，獨自開創屬於自己的道路。

第3名：天蠍座

逆境中也能堅持到底

天蠍座本來就偏向內斂，不需要太多社交來填補生活，因此長時間獨處並不會造成困擾。即使身陷四面楚歌、孤立無援的局面，也能靠著驚人的意志力迎戰困難，展現強大的心理素質。

第2名：水瓶座

把孤獨當成一種自由

水瓶座重視自我與獨立思考，即使錯過熱鬧聚會，也更願意把時間留給自己。他們享受孤獨帶來的自由，不會因為外界眼光而改變生活方式，就算因此顯得與眾不同，也依然自在做自己。

第1名：摩羯座

孤獨是人生常態，完全沒問題

摩羯座認為，每個人終究都是獨自面對人生，因此早已習慣與孤獨相處。對他們而言，一個人反而更能專心完成目標，不受外界干擾，持續朝理想前進。他們享受默默努力的過程，也因此成為12星座中最能耐得住孤獨的代表。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

孤獨 星座

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