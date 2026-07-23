下半年星座運勢(下)／變動是必然 …射手準備發光、水瓶遇見貴人

2026下半年星象總體氛圍：在變動的風象時代，讓內在優雅盛開。這一年，天空正在換場，而且是一種深層的、不會逆轉的轉動。你感覺到風向變了，光的角度不一樣了，你不確定接下來會是什麼，但你知道，回不去了。

2026年的星象，正在告訴我們：新的規則來了。預告不是讓你害怕，而是邀請你，重新認識自己能做什麼。

世界正被捏碎重塑，４大星象的力量是關鍵訊號

在進入各星座之前，先聊聊2026年正在發生什麼？因為這些星象不只是背景，它們就是你的人生正在被重塑的力量。

1. 幸運星「木星 」進入獅子座：正式進入熱烈、勇敢、充滿創造力

2026年6月底木星進入獅子座，木星是占星學裡的幸運星，它在6月底離開情感豐沛的巨蟹座，正式進入熱烈、勇敢、充滿創造力的獅子座，一待就是一年。這種氛圍就像是一盞spotlight照到你自己，因此下半年整體氛圍強調的，是自信、表達，以及讓自己被看見。

2. 天王星在雙子座：7年內，「變動 」已是必然

從2026年4月開始，天王星正式在雙子座安頓下來，一直到2033年展開長達七年的變革。這是一個巨大的時代轉換：我們從過去七年「土象金牛」的穩定邏輯，進入「風象雙子」的流動年代。過去你以為最穩的東西，例如固定的職位、單一的收入、一成不變的生活，都將不再是安全感的來源。未來的競爭力，是你的腦袋有多靈活、你能不能快速學習、你的溝通和表達能不能打動人心。AI的時代不是要取代你，而是在測試你：你願不願意一直更新自己？

3. 土星與海王星同入白羊座：「歸零重啟」的訊號

這兩顆星在2026年初先後進入白羊座，這是一個「歸零重啟」的訊號。土星帶來的是現實的重量，海王星帶來的是夢想與迷霧，兩者同時落在代表「新開始」的白羊座。這意味著許多層面的衝突都會升溫，但同時，也意味著那些沉積已久的舊模式，終於有機會被清空、被重建。

4. 凱龍星進入金牛座：正視「錢」和「自我價值」

2026年6月下旬 「帶傷的療癒者」凱龍星首次進入金牛座。它要碰觸的，是我們關於「錢」和「自我價值」最深的傷。而你是不是一直覺得自己賺得不夠多、擁有得不夠？你對「安全感」的定義，是從哪裡來的？這不是要戳痛你，是邀請你去看清楚那個傷，然後從那裡長出新的力量。

12星座在2026年下半年的整體運勢分析，建議同時對照太陽星座與上升星座。

天秤座｜終於，可以喘口氣，然後大步走了

下半年木星在獅子座，落在你的人際與社群宮位，帶來的是人氣大爆發的時期。你本來就擅長溝通、善於與人連結，而這段時間這些特質會被木星放大，讓你成為各種場合的亮點。

貴人這個詞，在下半年對天秤來說是真實的，可能是一個欣賞你的前輩、可能是一個帶著資源和機會的新朋友、可能是一個讓你的事業進入下一個階段的合作對象。重點是：你要去人群裡，貴人才能找到你。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，影響你的第九宮（拓展與成長）。未來幾年，出國、進修、跨文化合作、接觸不同領域的知識。這些都會帶給你意想不到的機會。別局限在你熟悉的圈子裡，走遠一點，你會看到更大的可能。

事業與財務：下半年合作運非常旺盛，非常適合談合作、接新客戶、擴大業務範圍。你的個人品牌和口碑在這段時間也容易被傳播出去，多展示自己的專業，好機會自然會找上門。

財務上，穩健是這段時間的主旋律。不需要冒進，把握住本業帶來的穩定收入，同時留意身邊是否有靠譜的合作機會。

九月到十一月，金星逆行（金星是你的守護星）。這段時間感情和財務都要謹慎，不要在衝動下做大的決定，也要小心被忽悠的風險。

感情：下半年你的吸引力大增，可能同時有幾個人對你表示好感。單身的你，享受這個過程，但也要用心分辨，哪個人讓你真的覺得「在一起很舒服」？有伴的你，這段時間感情穩定，只需要記得在精彩的社交生活之外，也把另一半帶進你的世界裡。

💛 給天秤的話：你最溫柔的地方，是你懂得照顧別人的感受。但這一次，先把那份溫柔，給自己。

天蠍座｜你等的那個舞台，現在正在搭建

下半年木星進入你的事業頂端宮位，這是十二年一次的事業大運。你積累了多少年的能量，正在準備找到出口。不是緩慢的、小小的進步，而是那種「終於走到了」的質的飛躍！

天蠍座習慣在深水裡游泳，你習慣默默積累、不動聲色。但下半年的星象在說：是時候浮出水面，讓人看見你了。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，觸動的是你的財務與健康宮位。未來幾年，在財務上要特別謹慎，避免衝動投資、不要輕信別人的「好消息」，高風險的項目不碰。同時，健康也需要認真對待：舊疾、過勞、心理狀態都在這段時間需要你的關注。

凱龍星進入金牛座，影響你的伴侶關係宮位。某些在親密關係裡長期沒有說清楚的問題、某些讓你對愛情有防備的舊傷，現在是面對它們的時候了。不是逼你痛苦，而是讓你終於可以放下那個防備，去接受真正的靠近。

事業與財務：下半年事業運強勁，升職、被委以重任、接到夢寐以求的合作，都是這段時間有可能發生的事。八月的日食是一個特別關鍵的節點，可能帶來一個改變你職涯走向的消息。

財務上，正財運不錯，但偏財要謹慎。投資理財方面，「見好就收」是這段時間的最佳策略。

感情：有伴的你，這段時間最需要的是「看見彼此的辛苦」，你在忙著事業衝刺，對方也有自己的壓力。多花一點時間陪伴，多說一句「 你辛苦了」，關係就會穩很多。單身的你，工作上的成就感和存在感在這段時間大增，反而很容易吸引到對的人靠近。

💛 給天蠍的話：你一直在等一個值得你全力付出的舞台。它來了。準備好了嗎？

射手座｜大格局的人，天生就適合這個時代

木星是你的守護星，而下半年它在獅子座閃閃發光。這個火象能量的組合，對射手來說有一種「天時地利人和」的感覺，你本來就充滿活力、熱愛學習、嚮往遠方，而這正是現在這個時代最需要的特質。

下半年的木星位置，強調的是學習、拓展眼界、跨界融合，簡直就是為你量身定做的星象。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，落在你的伴侶與合作宮位，未來幾年，你的親密關係和合作關係都會有一些「不可預測的變動」。不是說感情一定會出問題，而是關係裡需要更多的空間和彈性，固執己見、要求對方照自己的方式走，在這個星象下特別容易出現摩擦。學會給彼此自由，關係反而更穩。

事業與財務：下半年非常適合跨界發展、出版作品、出國進修、或者把你的專業帶到更大的平台上。你積累的跨領域知識和廣闊視野，在這段時間特別有競爭力。

財務上，從副業、興趣變現、或者透過學到的新技能帶來收入，這些可能性在下半年都值得認真探索。

學業運在下半年特別旺，考試、考證、申請進修，只要你認真準備，結果都不會差。

感情：下半年可能在旅途中、或因為共同興趣，遇到讓你眼睛一亮的人。對射手來說，「讓我覺得世界更大」的人，就是對的人。九月到十一月有舊感情回頭的可能，但請問問自己：那真的是你想要的，還是只是懷念？

💛 給射手的話：你天生就是為了更大的世界而來的。別讓任何人，把你裝進太小的盒子裡。

摩羯座｜現在積累的，未來都是你的底氣

下半年木星進入你的偏財與資源宮位，帶來了多元化的財務機會，投資、副業、合作分潤、甚至透過別人的資源來創造你的收益。這是一個很特別的星象：錢不一定從你的「正職」來，但它會從你意想不到的地方進來。

同時，天王星正式移入你的工作與健康宮位，預告了接下來幾年，你的工作模式和身體狀況都需要更有彈性地去應對變化。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座影響工作宮位，未來幾年的職場將充滿變動，架構調整、崗位改變、工作模式革新。摩羯座習慣用努力和穩定來換取安全感，但在這個星象下，「靈活應變」的能力比「堅持一個方向」更重要。試著把「變動」當作機會，而不是威脅。

凱龍星進入金牛座，碰觸的是你的自我表達與被看見的課題。你是不是一直默默付出、卻從來不太懂得讓別人看見你的好？這段時間，是練習站到聚光燈下的時候了，不是為了炫耀，而是讓你應得的認可，終於回到你身上。

事業與財務：下半年整體財運看漲，但木星有放大的效果，也可能放大「過度樂觀」帶來的風險。遇到需要大額投入的機會，請認真評估後再行動。八月到十月之間，可能有升職或跳槽的好機會。

感情：有伴的你，下半年記得「表態」，不是爭論，而是清楚地讓對方知道你對這段關係的心意。摩羯有時候會讓人感覺「不知道你在想什麼」，主動開口，會讓感情更安心。單身的你，下半年有機會遇到讓你心動的人，有時候感情就是需要一點衝動，想了就去做。

💛 給摩羯的話：你一直是別人眼裡最可靠的那一個。但你也可以，偶爾讓自己被人依靠。

水瓶座示意圖。圖／AI生成

水瓶座｜你追上了時代，時代也正在追上你

冥王星繼續在水瓶座，這是一個長期的、深層的蛻變能量，正在重塑你對自我和世界的認識。加上下半年木星進入你的伴侶與合作宮位，這段時間你會發現：你不再需要什麼都自己一個人扛，真正的成長，往往發生在你願意讓別人走進來的時候。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，落在你的創意與自我表達宮位，未來幾年，你的創意能量和個人特色將成為你最大的優勢。在AI時代，最不能被取代的，是你獨特的視角和表達方式。現在開始好好培養這個部分，它會帶你走得很遠。

你是12星座裡最早感受到「時代轉換」的星座之一。冥王星在水瓶、天王星在雙子這些都在說，你現在做的事、建立的能力，正好對準了未來的需求。不要懷疑自己的方向。

事業與財務：下半年貴人運非常旺，來自合作夥伴、客戶、或意想不到的舊識的支持，都可能讓你的事業進入一個新的階段。善用「人」的力量，是這段時間最聰明的策略。

財務上，合作帶來的收益是主旋律。和對的人一起做事，一加一可以遠大於二。但投資仍需謹慎，天王星的能量帶來的變動也包括財務上的不確定性。

感情：下半年木星帶來穩定的感情機會，很多單身已久的水瓶，可能在這段時間遇到「那個人」。不需要刻意去找，在你的社交活動中保持開放，緣分就會走進來。有伴的你，感情關係有機會更進一步，適合共同規劃、做出承諾。

💛 給水瓶的話：你一直走在別人前面，現在世界終於跟上來了。你的時代，開始了。

雙魚座｜告別完成了，新的你，可以出發了

土星終於離開了雙魚座。這件事本身，就值得你好好慶祝一下。過去幾年壓在你身上的那份沉重感。那種「努力卻看不見盡頭」的感覺，在2026年開始慢慢卸下。你會越來越感覺到，步伐變輕了，空氣變清新了。

下半年木星進入你的事業宮位，帶來了難得的職涯好機會。那些你默默積累、努力付出的時光，現在開始有了回報的形狀。

✦ 重點星象提醒

土星和海王星進入你的財務宮位，接下來幾年的主題是：重新建立你和「錢」之間的關係。不再只靠單一收入、不再對財務一知半解、不再因為怕麻煩就逃避理財，是時候認真面對這個課題了。好消息是，這兩顆星也帶來「務實的夢想」。它們在說：你的財務完全可以變好，只要你願意一步一步地去建立。

天王星在雙子座，觸動你的家庭與居住宮位，未來幾年可能有搬家、居住環境改變、或家庭結構調整的可能。把這些變動當作一個「重新創造家的感覺」的機會。

事業與財務：下半年事業運明顯上升，工作上被需要的地方變多、責任更大、也更受重視。八月的月食是一個重要節點，可能帶來清晰的職涯方向，或者一個讓你決定下一步的重要消息。

財務上，這段時間適合開始建立多元收入的意識。副業、技能變現、或者投入一個有長期發展潛力的方向，比起短線的投機，更值得你認真思考。

感情：下半年工作充實，你的狀態好、有活力，反而更有吸引力。單身的你可能在工作場合或相關圈子裡遇到心動的人。有伴的你，記得在忙碌之中，定期和另一半分享你的生活，讓彼此知道，無論多忙，你們都在同一個方向上。

九月到十一月金星逆行，感情上要謹慎，不要讓舊的遺憾牽著你做不理智的決定。

💛 給雙魚的話：你從不缺少感受力，你只是需要一個屬於自己的方向。現在，你找到了嗎？

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。