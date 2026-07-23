今日「大暑」到！命理師曝四生肖要當心...這樣吃喝住行才能安然度過

今天凌晨3時14分會進入「大暑」節氣，是全年溫度最高、陽氣最旺盛的節氣，命理師楊登嵙提醒，此節氣生肖屬豬、牛、兔、羊的人要特別留意，容易因過度勞累導致神經緊張、失眠多夢，腸胃也較易出狀況，建議少吃生冷油炸食物，作息盡量規律，多留時間放鬆休息，問題就不至於太大。

命理師楊登嵙指出，大暑節氣有「冬病夏治」之說，慢性支氣管炎、氣喘、腹瀉、風濕痺症等陽虛病症，都適合把握暑期治療，飲食上宜「以清為補」，多吃綠豆、百合、黃瓜、西瓜、番茄等清補食材，也可適量吃苦瓜、苦菜等苦味食物解熱祛暑；瓜類則有生津、利尿、緩解焦慮之效，但不宜過量，以免損傷脾胃陽氣。

楊登嵙說，此節氣可多喝雞湯、冬瓜荷葉湯、綠豆湯，並適度吃薑，正所謂「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」。飲食上則忌油膩、忌冷飲、忌一次大量飲水，也應避免空腹飲茶。

他提醒，衣著方面忌長時間曝曬，以免中暑、脫水；居家則忌長時間吹冷氣及冷水洗浴，以防「空調病」及風濕上身。作息上切忌熬夜，睡眠充足有助情緒與免疫力；活動量則不宜過大，避免中暑。

他分享，大暑天氣悶熱，容易心浮氣躁、食慾不振，俗話說「心靜自然涼」，越是酷熱越要保持心境平和，才能安然度過這個一年之中最炎熱的節氣。