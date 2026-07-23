今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

今天進入大暑節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，太陽正式進入獅子座，象徵下半年正式邁入「展現實力、爭取舞台」的新階段，不過，今年的大暑星盤並非一路高歌猛進，而是在光明中夾帶挑戰，水星仍處於逆行狀態，海王星、冥王星同步逆行，代表未來約16天，全球將持續處於資訊混亂、局勢重整與人心考驗的階段。

從世界運勢來看，邱彥龍老師分析，太陽與木星同宮，代表財政、金融、資產管理、企業經營及民生經濟將成為焦點，政府與企業將更重視經濟成長、產業升級及投資信心，高科技、AI人工智慧、半導體、智慧製造、雲端服務、資安、國防科技及高階醫療仍是最具競爭力的領域，同時能源轉型、智慧醫療、自動化設備、機器人、半導體、高速運算及數位金融等新興產業仍被看好。

不過，邱彥龍老師也提醒，全球供應鏈仍可能受到國際政策、關稅調整、地緣政治及市場情緒影響，資本市場波動將比以往更加劇烈，投資人宜避免追高殺低，建議以中長期布局取代短線投機。相對而言，缺乏創新、成本競爭力不足或轉型速度緩慢的傳統產業，將持續面臨壓力。

而另一方面，太陽與木星同在獅子座，也代表自信、曝光度、財富企圖心與領導能力，在這段期間都會明顯增強，但也容易因為自尊、猜疑、情緒起伏或錯誤消息而做出不理性的決定，因此，這段時間最重要的不是一味求快，而是守住判斷、穩住財庫、看清人心。

邱彥龍老師提醒，水逆期間容易因資訊不完整、溝通產生誤會或情緒化反應而做出錯誤決策，還好水星逆行即將在7月24日轉回順行，轉正後情況會比較好轉，但還是提醒，無論是簽約、投資、跳槽、創業或重大合作，都應多查證、多確認，不要因一時的消息或市場氣氛而衝動行事。

而月亮星象也同時顯示，在感情、家庭、親子關係及投資市場上最近也特別容易受到情緒影響，尤其愛情跟金錢，容易因為自尊做出極端決定，會想要重新審視一段關係是否值得繼續，這段時間與其急著控制別人，不如先穩定自己的情緒，真正成熟的人，懂得管理情緒，而不是被情緒管理。

事業方面，邱彥龍老師表示，受火星影響，檯面下的競爭將更加激烈，企業之間會加速布局新技術或搶人才、搶市場，也可能出現更多跨國合作與整併，成功的關鍵不只是能力，更在於資訊整合、團隊合作與執行效率，越懂得低調累積實力的人，越有機會在未來幾個月脫穎而出。

健康方面，邱彥龍老師從大暑星盤分析，也提醒要留意心血管疾病、腸胃消化問題、睡眠品質、神經壓力及慢性疲勞，炎熱天氣容易造成水分流失，加上工作壓力增加，建議規律作息、補充水分、避免熬夜及過度依賴3C產品，才能維持良好的身心狀態。

在人際關係上，受冥王星逆行影響，邱彥龍老師表示，部分合作關係、人脈與社交圈將重新洗牌，有些關係會自然疏遠，也有新的貴人逐漸靠近，與其追求人脈數量，不如建立值得信任的合作關係。真正的貴人，往往來自願意一起解決問題、共同成長的人。

邱彥龍老師指出，整體而言，大暑不是運勢低迷的節氣，而是一段考驗智慧與耐心的重要時刻，當外在環境充滿變數時，越要能保持冷靜、持續學習、提升專業、做好風險管理，真正的好運，來自有自信卻不自大，有企圖卻不衝動，才能讓財運、事業與人緣一起往上走。

邱彥龍老師建議大暑這段時間可多拜： 太陽星君：有助提升精神、信心與行動力。 關聖帝君：求事業、正財、誠信與遠離小人。 文昌帝君：幫助溝通、合約與判斷更清楚。 玄天上帝、城隍爺(城隍夫人)：有助辨別是非、化解干擾。 土地公(土地婆)、地基主與灶神：穩定家運、店運與現金流。

想增加運勢，服裝方面顏色可選擇(大暑期間限定)： 金色、暖黃色:能增加自信與貴人運。 米白色:可柔化過度強勢的氣場。 酒紅色:有助穩住企圖心與魅力。 深藍色:能降低水星逆行帶來的誤會。 墨綠色:有助守財與理性決策。

邱彥龍老師也建議飾品可配戴(大暑期間限定)： 黃金、黃寶石、黃水晶、金髮晶、鈦晶：提升財氣與成交力。 雄黃：能增強財運與阻擋小人騙財。 紅寶石、石榴石：能增強行動力與名聲。 硃砂：能增強名氣又能快速斬斷小人。 藍寶石、青金石、海藍寶石:可改善溝通。 黑曜石:幫助遠離小人與情緒勒索。 翡翠、祖母綠:有助穩定財庫與長期事業。

邱彥龍老師最後引用《易林·離之觀》曰：「陰蔽其陽，目暗不明，君憂其國，求騂得黃，駒犢從行。」提醒大家，大暑期間容易被表象、流言或情緒遮住判斷，大至國家決策，小至個人感情與工作，都可能出現期待與結果不一致的情況，此時別急著下結論，要多方查證、聽取不同意見，雖然求來的未必是原本想要的，但不代表毫無價值，只要保持清醒、調整方向，新的機會與人才仍會跟隨而來，讓局勢逐步恢復明朗。