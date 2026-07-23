大暑節氣來了！命理師點名「5大吉運生肖」掌握下半年運勢

週四(7/23)大暑，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，2026年大暑，不論大環境或個人內心都容易陷入動盪不安、想要重新開始的情況，但有5大王者生肖，已經正式掌握下半年主動權，其中屬蛇者財運與自我價值大為提升；屬馬者有強大的自我更新能量；屬虎者則創意跟表現力大爆發；屬狗者適合遠行、前往異地或跨領域發展；屬龍者對細節的掌握力，將成為最大競爭力。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(7/23至8/7) 12生肖運勢：

Top1： 蛇

屬蛇的朋友，在大暑期間，是十二生肖中財運與自我價值提升最明顯的生肖，過去一段時間，你可能覺得自己付出不少，得到的回報卻不成比例，或者明明具備能力，卻一直沒有被合理看待。進入大暑後，這種局面有機會慢慢改變，你會開始明白，真正的財富不只是努力工作，而是讓自己的能力、名聲、資源與服務，變成別人願意付費的價值。

財運：

這16天正財運明顯走強，適合談薪資、調整報價、推出新服務、重新包裝產品，或把原本低估的能力重新定價，若你從事創意、娛樂、教學、兒童、個人品牌、設計、管理、顧問、餐飲或服務產業，容易出現新的收入機會，偏財也有機會出現，但不適合因為一時看好就重押，尤其越多人追捧、越熱門的投資，越要看清楚真正價值，不要只因害怕錯過就進場。

另外要注意，收入增加的同時，因面子而產生的消費、社交支出、設備與享樂開銷也可能變多，你最大的財務課題不是能不能賺，而是能不能把錢留下來。

事業：

事業上有提升身價與掌握主導權的機會。主管、客戶或合作夥伴會更重視你的能力，你也比較容易被交付重要工作，這段時間適合建立個人定位，不要什麼工作都接，也不要為了討好所有人而降低標準。當你越清楚自己的價值，別人越不敢隨意壓低你的條件，但要注意，自信與自大只有一線之隔，成績越好，越要避免公開炫耀、貶低別人或忽視團隊貢獻。

感情：

單身者魅力提升，容易遇到條件不差、外型亮眼或具有社會地位的對象，對方可能很主動，但你仍要觀察對方是否只想享受你的好，還是真心願意一起承擔，有伴者容易討論金錢、生活品質、家庭支出與未來規劃，不要把愛情變成計算誰付出比較多，也不要用送禮或物質取代真正溝通。

健康：

注意心血管、血壓、眼睛、脊椎、睡眠與過度勞累。天氣炎熱時，應避免長時間曝曬、熬夜與重口味飲食。

大暑建議：

這16天的課題，最需要做的是「提升價值，而不是擴大虛榮」，可以賺更多，也可以站上更高的位置，但每一筆收入都要留一部分，每一個機會都要先衡量成本，真正的富有，不是讓所有人知道你有多少，而是你有足夠的選擇權，不必勉強自己。

Top2： 馬

屬馬的朋友，這段時間有強烈的能量自我更新，過去沒有說完的事情、沒有處理好的關係，以及曾經錯失的機會，可能重新回到你的面前。

財運：

財運可能來自舊客戶、舊工作、舊人脈或熟人介紹，總之和過去累積的能力有關。以前做過但沒有得到回報的事情，可能突然被重新看見，適合追蹤舊款商品、重新聯絡客戶、修改報價、整理資源，但不要急著投入完全陌生、條件又不明確的新計畫，你可能因為情緒、懷舊或想證明自己，而答應一些不合理條件。凡是讓你感覺「不答應好像很可惜」的事情，更要多想一晚。

事業：

記得更新履歷、網站、社群形象、作品集與服務內容。若過去有計畫被擱置，現在可以重新檢查，而不是原封不動地照用，這段時間你的話語跟表達會受到關注，因此公開發言、貼文、訊息與會議內容都要更加謹慎，表達得好，能替你建立信任，說得太急，也可能被誤解。

感情：

舊情人、舊曖昧或曾經沒有結果的人，可能再次出現。這一次不要只看對方說了什麼，要看他是否真的改變生活方式與處理問題的能力，有伴者容易翻舊帳，或因為一句無心的話勾起過去的不安，你真正需要的不是贏得爭論，而是讓對方知道你現在在意什麼。

健康：

注意腸胃、胸口、水腫、失眠、焦慮、情緒性飲食與神經疲勞。炎熱加上思緒反覆，容易讓身體一直處於緊繃狀態。

大暑建議：

這16天的課題是要記住，回頭不一定是倒退，也可能是把過去沒完成的課題真正處理完，但不是每個回來的人都值得重新開始，也不是每個舊機會都適合現在的你，先看清楚再決定。

Top3： 虎

屬虎的朋友，這段期間非常有爆發力，你的創意、表現欲、感情需求與冒險精神都會被放大，如果運用得好，這16天可能創造亮眼作品、賺到偏財、獲得流量或遇到強烈桃花，若失去控制，也可能因投資、感情或娛樂消費而受到傷害。

財運：

來自偏財與創意財，適合內容創作、娛樂、社群、藝術、表演、遊戲、兒童、教育、行銷與個人品牌，你可能對某個投資機會產生很強的直覺，但情緒越強烈，越不能立刻下重注。大暑期間市場容易快速上漲，也容易突然反轉，最適合你的方式不是一次壓滿，而是小量測試、分批進場、設好停損，只要風險控制得當，仍可能獲得不錯回報。

事業：

適合做能展現個人魅力與創意的工作，原本沉悶的計畫，可以加入新故事、新包裝或更有情緒張力的表達，但要注意不要因為想要快速成功就忽略細節、流程與長期維護，真正能留下來的作品，不只要吸引人，還要能承受市場檢驗。

感情：

這16天桃花很強，也最容易陷入極端情緒，單身者可能遇到讓你瞬間著迷的人，但吸引力強不等於適合長期相處；有伴者要注意嫉妒、佔有、試探與翻查隱私，不要用冷淡測試對方，也不要故意製造危機確認愛情，若感情讓你一直猜測、痛苦與失去自我，那可能不是深愛，而是情緒綁架。

健康：

注意心血管、睡眠、荷爾蒙、泌尿、生殖系統、情緒起伏與過度娛樂造成的疲勞。

大暑建議：

這16天的課題是「有熱情，也要有出口」，創意可以投入，愛情可以享受，投資可以研究，但一定要留下理性與退路，真正的自由，不是想做什麼就做什麼，而是知道自己承擔得起什麼。

Top4： 狗

這段期間容易在遠方、進修、法律、文化、教育、宗教、出版或不同領域的人身上，找到新的機會，你原本可能被眼前問題困住，但只要願意換一個角度，就會發現答案並不在原本的圈子裡。

財運：

財運來自遠方、跨區、海外、網路市場、教育、顧問、出版、法律、文化、療癒或精神性服務，若你一直依賴單一收入來源，這段時間可以思考新的市場與合作方式，但不能只因別人講得有理想、有遠景，就忽略實際成本與合約。

事業：

適合進修、考證照、出差、拓展外地市場、發表文章、經營知識品牌或接觸不同文化背景的人，你需要的不是做更多，而是提高自己的視野。當你看得更遠，就比較不會為眼前的小爭執消耗。

感情：

單身者容易遇到異地、遠距、不同文化或思想成熟的對象，這種關係可能帶給你成長，但也需要更多現實安排；有伴者適合一起旅行、學習或討論未來目標，若彼此只剩日常瑣事，這段時間要重新找回共同方向。

健康：

注意睡眠、足部問題、水腫、長途交通疲勞、肝膽與筋骨問題。

大暑建議：

這16天的課題是要學會把眼光拉高，有些問題不是靠更努力解決，而是要換環境、換方法、換思考層次。遠方有機會，但真正的遠方不一定是出國，也可能是你從未接觸過的新領域。

Top5： 龍

屬龍的朋友，這段期間很適合靠溝通、知識、分析、寫作、教學、行銷、顧問與專業能力創造收入，你可能不是最耀眼的人，但你有能力看出別人忽略的細節，這正是你這16天最大的競爭力。

財運：

機會來自資訊、文字、文件、教學、行政、分析、顧問、媒體、醫療與專業服務，可能有突然的工作邀約、短期案子或額外收入，但所有條件都要確認，避免因為報價不清、交付範圍模糊而做白工。

事業：

適合修正錯誤、整理流程、處理文件、重新規畫內容，當別人急著往前衝時，你反而可以靠精準度與耐心取得對方信任，不過要避免太愛糾正別人，即使你是對的，若表達方式讓人難堪，也可能失去合作機會。

感情：

感情中容易因為說話太直接、挑剔或翻舊帳而有摩擦，你想解決問題，對方可能只是需要先被理解，單身者容易透過工作、學習、網路或朋友介紹認識對象，但不要因為對方條件符合，就忽略真正相處感受。

健康：

注意腸胃、皮膚、過敏、肩頸、呼吸道、失眠與神經疲勞。

大暑建議:

這16天的課題，最需要提升的不是能力，而是表達方式，懂得讓別人接受你的專業，比證明自己永遠正確更重要，把批評換成建議，把命令換成提問，你的運勢會更順。

Top6： 雞

屬雞的朋友，這段期間事業與名聲是最大課題，你可能被賦予更多責任，也可能感覺主管、客戶或外界對你的要求突然提高，這不是完全的壞事，而是代表你開始進入一個需要靠實力與穩定度證明自己的階段。

財運：

收入主要來自正職、長期合作、制度型工作與專業責任，偏財普通，不適合只憑熱情投入新事業，若要擴張、創業或增加成本，必須先算清楚現金流，不要因為外表看起來很有發展，就忽略實際回收時間。

事業：

主管、政策、制度、客戶要求可能改變，原本承諾的事情也可能延後、重談或重新審核，這段時間最忌諱急著證明自己，越想一次解決所有問題，越容易出現疏漏。先建立流程、責任分工與時間表，反而能保住名聲，若你正在考慮轉職，也不要只因一時不滿離開，先確認新方向是否真的適合，而不是單純想逃離壓力。

感情：

工作壓力容易讓你變得對另一半不耐煩或冷淡，最忌用命令口氣說話，有伴者要避免把另一半當成部屬；單身者可能在工作環境遇到成熟、負責任的人，但進展較慢。

健康：

注意頭痛、眼睛、血壓、肩頸、睡眠、心火與過度用力造成的傷害。

大暑建議：

這16天的課題，真正要建立的是「可被信任的力量」，不是要你做得最快，也不是要你說得最好，而是答應的事情一定能做到，遇到問題願意負責，這樣當別人慌亂時，你越穩，地位就越高。

Top7： 兔

屬兔的朋友，這段期間重點不在外面多熱鬧，而在家庭、住處、父母、內心與長期根基，只要內在的安全感足夠，一切好運接踵而來。

財運：

財運與房產、家宅、家庭資源、長輩、居家服務與空間整理有關，可能出現修繕、搬家、家人需求或設備更新等支出，這些支出未必是破財，有些是在替未來降低風險，但涉及房屋、土地、家族財產與長輩金錢時，一定要講清楚，不要因親情而避談細節。

事業：

適合整理內部、改善工作空間、重整團隊核心、修補基礎問題。表面上進度可能不快，但這些調整會影響未來很久，若你一直在外面拼命，卻沒有穩定後方，提醒你先把生活秩序建立起來。

感情：

有伴者容易討論同居、結婚、房屋、父母或家庭責任問題，這些話題可能帶來壓力，但也能讓關係更真實；單身者可能透過家人、熟人、熟悉的生活圈認識對象。真正適合你的人，會讓你感覺安心，而不是一直患得患失。

健康：

注意腸胃、肝火、失眠、筋骨、情緒壓力與家中長輩健康。

大暑建議：

這16天的課題，是要明白真正的穩定不是什麼都不變，而是即使環境改變，你仍有可依靠的根基，先整理家，再整理心，先穩定生活，再追求更大的成功。

Top8： 豬

屬豬的朋友，這段期間需要特別留意投資、借貸、保險、稅務、家族資產、合夥金流與感情中的利益關係，很多問題表面看起來是情緒，真正核心卻是「誰付出比較多、誰承擔責任、誰擁有決定權」。

財運：

正財尚可，但共同財務風險較高，不適合替人擔保、借名投資、幫忙周轉或加入權責不清的合作，若正在處理保險、稅務、股權、分潤或債務，必須保留文件、對話與付款證明。科技金融、網路平台、共享資源或新型投資可能有機會，但制度與風險尚未完全清楚前，不宜只聽別人描述。

事業：

合作關係可能重新談判，有人想改分工，有人想增加利益，也有人可能把責任推給你，越熟的人，越需要規則，不要因為怕傷感情，就接受不合理條件。

感情：

有伴者容易因金錢、隱私、控制與信任問題產生摩擦，不要偷偷查證、試探或冷戰，應直接討論彼此底線；單身者可能遇到吸引力強但背景複雜的人，尤其牽涉金錢或前任問題時，更要慢慢觀察。

健康：

注意泌尿、生殖、內分泌、循環、失眠與慢性壓力。

大暑建議：

這16天的課題是「關係可以有感情，金錢必須有規則」，一段真正健康的合作，不會要求你放棄所有保障來證明信任，該問的要問，該寫的要寫，該拒絕的要拒絕。

Top9： 牛

屬牛的朋友，這段期間主要課題在工作、健康、日常壓力與生活節奏，你可能覺得事情突然變多，臨時任務、交通安排、客戶需求與生活瑣事通通一起出現，讓你很難真正休息。

財運：

財運來自工作、服務、技術、教學、出差與知識輸出，收入不一定差，但容易因工作設備、交通、健康與日常支出而增加開銷，不要為了搶機會而接下超出能力與時間的工作，看似收入增加，若身體與生活完全失控，最後成本反而更高。

事業：

工作中容易遇到臨時變動、溝通失誤、行程修改與責任分配問題，你有能力處理，但不能每次都自己收尾，需要明確分工、設定完成標準，也要學會讓別人承擔他自己的部分。

感情：

有伴者容易因工作疲倦、忙碌或時間不一致而產生距離，不要把疲累誤認為感情變淡；單身者可能在工作、出差、學習場合遇到對象，但目前進展較不穩定。

健康：

注意肝膽、筋骨、坐骨神經、肩頸、呼吸道、睡眠、交通安全與中暑。

大暑建議：

這16天的課題是要明白，能做很多事，不代表每一件事都必須由你完成，保留體力不是懶惰，而是長期競爭力，先顧睡眠、飲食與節奏，工作效率反而會提高。

Top10： 猴

屬猴的朋友，這段期間要重新整理人脈、團隊、社群與合作網絡，你可能發現，有些人平時看起來很熱情，真正遇到利益問題時卻選擇退後，也可能有人在你最需要時，默默提供實際幫助。

財運：

建議以守為主。不論朋友和團隊之間的合作、社群消息與內部投資，都要先查證，不要因為對方是熟人，就降低風險標準，很多問題不是詐騙，而是雙方理解不同，最後責任說不清楚。

事業：

團隊可能出現信任、分工與資源問題，你需要重新判斷，哪些人適合長期合作，哪些人只能保持一般往來，若有人總是在成功時出現、困難時消失，就不必再把重要資源交給他。

感情：

朋友與感情界線容易模糊，可能出現朋友變曖昧、舊識重新靠近，或第三方意見來干擾關係，不要讓外人過度參與你的感情決定，也不要把伴侶的私人問題拿到朋友之間討論。

健康：

注意壓力、心悸、肩頸、慢性疲勞、喉嚨與睡眠。

大暑建議：

這16天的功課就是要學會篩選，而不是累積更多人脈，真正有效的人脈，不是認識多少人，而是有多少人在關鍵時刻願意說真話、做實事，把時間留給值得的人，運勢自然會回升。

Top11： 羊

屬羊的朋友，這段期間需要特別注意暗中競爭、網路流言、匿名攻擊、資訊錯誤、資料安全與看不見的壓力，很多事情未必直接發生在你面前，而是在群組、社群、私下對話或他人轉述中逐漸形成。

財運：

財運宜守不宜攻，不要相信來源不明的小道消息，也不要參與自己無法查證的高報酬機會，注意帳號安全、轉帳資料、個人隱私與合約附件，暗中破財有時不是大筆損失，而是多次小錯累積。

事業：

適合幕後整理、研究、檢查、備份資料、修正流程，不適合公開與人爭辯，若有人挑釁，不必立刻回應，你越急著證明，越可能被對方帶入不利局面。

感情：

容易出現暗戀、秘密桃花、三角關係或訊息誤會，不要因為寂寞，就接受不清不楚的關係，有伴者要避免猜疑、偷看訊息與冷戰，真正有疑問，直接詢問比暗中調查更健康。

健康：

注意失眠、焦慮、神經緊繃、肩頸、呼吸道、耳鳴、交通與手部受傷。

大暑建議：

這16天的課題是學會低調、觀察、保存證據，不是每一句話都值得回應，也不是每個誤會都需要立刻澄清，有時候最有力量的選擇，是讓時間與事實替你說話。

Top12： 鼠

屬鼠的朋友，這段期間最大的課題是合作、婚姻、客戶、合約與競爭關係，身邊的人可能改變條件、態度反覆，或在關鍵時刻暴露真正想法。你不一定會失去合作，但需要重新談清楚規則。

財運：

小心合作財不穩，尤其口頭承諾、朋友合夥、跨區合作、分潤與臨時投資要格外謹慎，不要因為對方說得有理想、有未來，就忽略交付能力、付款時間與違約責任，凡是涉及金錢、工作範圍、時間與責任，都應該白紙黑字寫進文件或合約裡。

事業：

客戶、合作夥伴或競爭者可能突然改變態度，你要準備替代方案，不要把所有資源綁在單一對象身上，若合作一直靠你退讓才能維持，就應該重新思考它是否值得。

感情：

單身者容易遇到自由、外向、背景不同的人，吸引力很強，但穩定度不足；有伴者可能因承諾、距離、自由、家庭與生活安排發生摩擦，不要只問對方愛不愛你，而要看彼此是否願意為共同生活做出實際調整。

健康：

注意肝火、筋骨、坐骨神經、交通安全、睡眠與情緒性疲勞。

大暑建議：

這16天的功課是，不要害怕看見關係的真相，真正可靠的人，不只會在順利時說好聽話，也會在條件改變時願意一起解決問題，不清楚的承諾不要相信，不對等的關係不要勉強。

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