大暑運勢出爐！12星座好運排行 處女專業受肯定、天秤認識新人、第一名正財超旺

周四(23日)是節氣大暑，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，今年大暑期間以太陽、木星、火星與月亮的能量最明顯，因此上升、太陽或月亮星座落在獅子、雙子、天蠍、巨蟹、牡羊等5個星座的人，更容易獲得舞台、資源與合作機會，財運也有擴大可能，但也容易因為誤會、面子或情緒而做錯決定。

2026大暑節氣12星座好運排行榜(上升星座、太陽星座、月亮星座)同參

第一名：獅子座 ★★★★★

大暑正式迎來主場，太陽與木星同時加持，讓你的自信、領導力與人氣大幅提升，工作上容易受到主管重視，有機會接下重要專案、升遷或拓展新市場。

財運:有成長空間，正財表現優於偏財，只要按部就班就能累積成果，不過別因一時成功而忽略細節，合約、帳務與重要訊息一定要再三確認。

感情:單身者容易在工作場合或經由朋友介紹認識不錯的對象；有伴侶者則要多傾聽對方，不要只顧自己的想法。

第二名：雙子座 ★★★★★

火星與天王星帶來滿滿行動力與創新能力，想法更容易被看見，也有不少新的合作與發展機會，若從事科技、媒體、教育、行銷、業務或自媒體相關工作者，更有機會創造亮眼成績。

財運:有進步，但花錢速度也會變快，建議避免衝動購物或高風險投資。

感情:人緣明顯提升，但說話太直接容易造成誤會，多一點耐心，反而能讓關係更順利。

第三名：巨蟹座 ★★★★☆

雖然太陽離開你的星座，但水星仍停留在巨蟹座，代表思考力與觀察力依然很強，適合整理過去累積的人脈、資源與工作成果。

財運:適合重新規畫財務。這段時間容易遇到願意支持你的貴人，但也容易因念舊而放不下過去，或因擔心太多而錯失機會。

感情:舊情人或過去認識的人可能再次出現，是否重新開始，要用理性而不是情緒做決定。

第四名：牡羊座 ★★★★☆

雖然土星與海王星帶來不少壓力，但也讓你逐漸建立更成熟的思考模式，這段時間適合學習新技能、規畫長期目標或重新調整工作方向，事業雖然進展較慢，但基礎打得越穩，未來收穫越大。

財運:屬於穩定成長型，不適合短線投機。

感情:容易因忙碌忽略另一半，建議多花時間陪伴與溝通，才能避免誤會累積。

第五名：處女座 ★★★★

金星來到處女座，讓你的人氣、魅力與專業能力受到肯定，尤其在服務、管理、醫療、設計、行政及顧問工作上，更容易獲得好評，不過金星處於相對弱勢的位置，也提醒你不要過度追求完美，否則容易把自己逼得太累。

財運:有穩定收入，但容易因家人、生活品質或健康而增加支出。

感情:多一點包容，少一點挑剔，關係會更加融洽。

第六名：天蠍座 ★★★☆

這段期間，直覺與洞察力大幅提升，對於看人、看局勢都有不錯的判斷能力，工作上容易發現新的機會，也能避開不少潛在風險，不過情緒起伏會比平常明顯，容易因一句話、一件小事影響心情，甚至把事情想得太複雜。

財運:沒有太大問題，但不宜因市場消息而追高殺低。

感情:占有慾與猜疑心增加，要學會相信彼此，才能讓關係更加穩定。

第七名：天秤座 ★★★☆

大暑期間，人際關係依舊是你的優勢，容易遇到願意合作或提供資源的貴人，尤其透過朋友介紹、社群活動或商業往來，可能開啟新的發展，提醒合作細節可能面臨反覆修改，合約、報價與口頭承諾都要再次確認。

財運:屬於先平後升，避免因面子問題而增加支出或替別人買單。

感情:單身者有機會認識談得來的人；有伴侶者則要避免冷戰，主動溝通才能化解誤會。

第八名：金牛座 ★★★

這段時間重心容易放在家庭、房產或生活規畫上，也可能因家人、居住環境而增加支出。工作雖然沒有太大起伏，但進

度容易因外部因素放慢，需要多一點耐心。

財運:以守成為主，不建議追逐熱門題材或高槓桿投資。

感情:容易因價值觀或金錢觀不同產生摩擦，多站在對方立場思考，比爭輸贏更重要。穩住節奏，就是你最大的優勢。

第九名：射手座 ★★★

這段期間會有想突破現況、學習新事物或規畫旅行的念頭，但現實層面的責任也會跟著增加。工作容易出現臨時變動，計畫趕不上變化，保持彈性才能順利應對。

財運:有進有出，特別要控制娛樂、旅遊及興趣方面的花費。

感情:單身者容易出現短暫心動；有伴侶者則要避免因工作忙碌而忽略另一半，多陪伴才能維持感情溫度。

第十名：水瓶座 ★★☆

冥王星逆行持續帶來深層改變，你可能重新思考工作方向、人際關係或人生目標，有些合作關係會自然結束，也可能出現新的挑戰，雖然過程不輕鬆，但也是重新整理人生的重要契機。

財運:宜保守，不宜跟風投資或聽信未經證實的消息。

感情:容易因彼此缺乏安全感而出現距離，與其猜測對方，不如坦白說出自己的想法。

第十一名：雙魚座 ★★

北交點帶來新的學習方向，但也提醒不要因心軟或過度信任而替自己增加負擔。工作上容易接下過多責任，記得適時拒絕，避免影響效率。

財運:普通。借貸、當保證人或合夥投資都要特別小心。

感情:容易因過度付出而忽略自己的需求，真正健康的關係，是彼此扶持，而不是一味犧牲自己。照顧好自己，才能照顧好別人。

第十二名：魔羯座 ★★

大暑期間是魔羯座調整步調的重要階段，工作壓力增加，責任也比平常更重，可能因制度變動、主管要求或專案延期而感到疲憊，這段時間不適合急於求成，穩定完成每一件事，反而更能獲得信任。

財運:宜保守規畫，避免衝動投資或替他人承擔財務風險。

感情:容易把心事藏在心裡，若長期缺乏溝通，誤會只會越來越深。學會放鬆自己、適時求助，反而能讓後面的運勢慢慢回升。

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