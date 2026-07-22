水逆結束、下周土逆接棒…唐綺陽曝「重大轉折點」：方向變清晰

你最近是否覺得心煩意亂，許多舊事與壓力同時湧現？其實可能與當前的星象變化密切相關。命理專家唐綺陽在臉書直播指出，目前我們正處於一個非常關鍵的轉折點，表面上是水星即將順行與土星即將逆行，但同時木星、天王星、海王星與冥王星等外行星正形成特殊相位，啟動了整體能量的大洗牌。這樣的星象雖然過程可能伴隨著無力感、壞習慣導致的健康問題或情緒波動，但這也是上天給予大家開啟新局與覺醒的契機。

水星即將於本周五結束逆行，而土星則預計在7月27日正式展開逆行。唐綺陽表示在這段期間，許多人體感上會覺得格外不順與煩躁。好消息是，隨著禮拜五水星順行，以及下禮拜一土星正式逆行，這種「愛逆不逆」的極端不適感將會顯著減輕，只要再忍耐一周，局勢與解決方向就會逐漸清晰。

土象星座／從內耗走向落實

金牛座易感受到暗處的口舌非議或有無力感，建議多做善事、前往廟宇走走，以安頓身心，待水星順行後，人際關係將有轉機。

處女座要注意，別人正持嚴格標準評估你的表現與身價，必須積極展現改變與誠意，才能在下半年讓生意與評價止跌回升。

摩羯座的家族與內心安全感的動盪，讓你疲於奔命、壓力倍增；幸好與重要夥伴或親近人的溝通不良將大幅改善，家人間的相處也將逐步回歸常態。

火象星座／化壓力為突破的轉折點

牡羊座面臨極大責任與體力消耗，必須學會放手與不逞強，將不合適的事都交出去，而後家庭與內心操心事，將能順利解決。

獅子座可能在出國或官司方面遇到困難，但只要堅持理想並調整務實做法，就能突破。

射手座將解除資金與危機警報，人際評價回溫，下半年需坦誠面對自我，不再假裝快樂。

風象星座／從陰陽魔界走向清晰答案

雙子座面對龐大人際與團體壓力，可能需要切割不適當的關係，金錢焦慮與職場秩序，禮拜五之後可望重新掌握。

天秤座容易與高層溝通不良，夥伴與另一半可能帶來令你抓狂的壓力，現階段最需要大量睡眠與休息。

水瓶座出現溝通障礙與勞心勞力、職場隱憂，請再忍一下，之後才能直言不諱、揭開謎底，需要建立起一套有效的職場應對心法。

水象星座／在現實中收穫真切快樂

巨蟹座將擺脫過去一個多月的自我檢討與焦躁，發現最糟糕的設想並未發生，也會出現來自長官與權威的龐大責任，雖然過程辛苦，但這是升級必經的代價。

天蠍座需積極處理壞習慣帶來的健康老毛病與職場瑣事，需檢視初心，擺脫偏離軌道的雜音。

雙魚座不能再任性逃避面對柴米油鹽與金錢責任，順行後將傳來好消息，帶來真正的快樂與讚美。

唐綺陽建議，在水逆與土逆交會的艱難時期，各星座都要照顧好日常生活的身心狀況。當星象頻頻震盪時，上天往往會從我們最脆弱的破口進行打擊，例如不良的生活習慣、睡眠不足或飲食不均衡，都容易引發老毛病復發或健康警訊。

唐綺陽說，越是在混亂的時刻，越需要把基本生活與身體照顧好。面對不可避免的星象挑戰，保持有知有覺的生活態度，多做善事以累積正能量，為自己創造安心感與真正的快樂，平穩度過轉折期。

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