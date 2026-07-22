想增加收入？「12星座」最適合接哪種業配 賺外快攻略一次看

這是個自媒體當道的時代。只要你有料，敢演敢秀愛分享，透過影音製作、粉絲互動，月薪族也能當直播主，躋身網紅並非是遙不可及的夢想。那麼，適合12星座的業配會是哪些呢？科技紫微網一一解析，Youtuber們趕快記起來，讓自己輕輕鬆鬆名利雙收吧。

牡羊座

業配類型：運動刺激類

勇於冒險、敢衝敢玩的牡羊，平常熱愛運動，又有著好身材與好體力，非常適合接冒險刺激類型的業配。衝浪、泛舟、滑雪這類運動自然不在話下，若要能夠帶來更多觀眾、更令人注目，就要選擇高空彈跳之類更刺激的類型，不過安全設施一定要準備充分喔。

金牛座

業配類型：美食料理

天生就是吃貨的金牛，擁有挑剔的舌頭、絕佳的味蕾，對於美食自有一番見解，能為大家評論出一道道各式美味料理，而且範圍遍及大江南北、涵蓋三珍海味，可以從夜市小吃、特色餐廳一路到米其林名店，堪稱是一流的美食業配達人。

雙子座

業配類型：流行商品

當一般人還沒來得及摸透自己購入的第一代商品，雙子卻早已取得最新型產品的一手消息。對流行商品特別敏銳的雙子，超適合業配時下最新鮮的玩意兒。以最新上市的3C產品開箱介紹來舉例吧！他們通常都能以幽默有趣的說唱魅力，加上實際操作與深度評論，擄獲一大票跟風的粉絲們。

巨蟹座

業配類型：生活居家類

可稱得上是收納、整理達人的巨蟹座，是個生活智慧王。他們那些自創的家事小技巧，讓整理家務變得輕鬆有趣。又具有化腐朽為神奇的廢物再利用技巧，變化出各種新鮮有趣的再生品。這樣的Youtuber非常適合接下居家用品類的業配，記得還要加上獨特創意秘技，保證讓影片贏得網民的青睞。

獅子座

業配類型：名牌服飾包款

喜歡被人家捧上天的獅子座，在外經常都保持著光鮮亮麗，好讓眾人注目。這樣的獅子，對於名牌服飾或是指定知名設計師款，通常是再熟悉也不過了。而他們自身高貴的氣質，也非常適合突顯這些商品的品味與價值呢！

處女座

業配類型：電影評論

處處挑剔、善於分析、又十分有智慧的處女，從來不會放過影片的任何細節。作為影評人，他們或許毒舌了一點，但又真的頗有一番獨到見地。從劇情結構、拍攝手法、故事背景、到男女主角表演技巧……樣樣都無法逃過處女的法眼，他們的評論一定能讓粉絲們讚不絕口。

天秤座

業配類型：化妝保養品

天秤不管是外貌、穿著品味，都堪稱一流。對於讓自己更美這件事，他們總是非常用心，對美的知識不但過目不忘，還能自動收入腦袋，再演變出一套屬於自己的美麗哲學。非常適合接下化妝品、保養品、時尚美型方面的業配。

天蠍座

業配類型：知性商品

天生第六感特別強的天蠍，對人性、生命自有一番見解。他們精緻的五官呈現出高冷模樣，自帶一股神秘感，又能說出一番大道理，讓人不由自主的臣服在他們的言談分析中。知性的課程和心靈書籍最適合由他們來業配。

射手座

業配類型：背包客行程

熱愛旅行、常常到處吃喝玩樂的射手，最適合旅遊方面的業配。向來不走奢華路線的射手，喜歡的是來一場說走就走、輕鬆上陣的小旅行，就連旅費都跟背包一樣輕量。這樣的行程不但深得年輕人喜愛，而且這些便宜卻能玩得盡興的旅遊計畫，還真的只有射手才能辦得到呢！

摩羯座

業配類型：投資商品

認真工作、又熱愛賺錢的摩羯，平日就喜歡研究如何賺錢，像是哪一支投資商品最近容易獲利，哪一種賺錢模式最近比較紅，賣什麼東西比較賺等等，甚至恨不得雙手雙腳都能派上用場，幫忙賺錢。這種個性相當適合接投資類型的業配，因為由他們來分享這些知識，就像分享自己的日常一般輕鬆自在。

水瓶座

業配類型：任何一種都可以

水瓶座的無厘頭風格，總為網民帶來特別印象以及另類「笑」果，因此業配品項對他們來說並非適不適合的問題；最大的重點反而是，由他們業配出來的影片，是否能被廠商接受。也就是說，只要廠商喜歡瓶子們的「無厘頭」企劃內容，什麼樣的業配水瓶都可以接喔！

雙魚座

業配類型：療癒小物

雙魚是一種同理心強又具有慈悲心腸的人，由於有著豐富的想像力，他們對人心或生命有著深刻領悟。經過他們的「心眼」所尋找到的療癒小物，特別具有紓壓療效，加上說出來的溫柔話語，能讓粉絲們覺得如春風般溫煦。

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