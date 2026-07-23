月底小心破財！「4星座」心情一差就亂買 失控購物超容易吃土

遇到不順心的時候，很多人會因為心理補償作用的緣故，進行一些活動來安慰自己、降低不安感。譬如有些人會去運動來發洩情緒；有些人會吃大餐紓壓，用餵飽身體來象徵性的餵飽心靈；還有一些人呢，心情不好就想亂花錢。這些會用大錢發洩情緒的星座有哪些呢？科技紫微網要提醒你們，小心月底會吃土喔！

第一名：射手座

射手座的人生理念沒有其他，只有快樂兩個字。平常他們就很喜歡跟朋友吃喝玩樂，是存不了錢以及愛花錢的榜上常客。即使心情好的時候，他們的交際費就花得很兇，不是揪朋友就是被朋友揪。心情不好時那就更不得了，沒有來場旅行是不夠平撫情緒的，這一花少說也萬元起跳，至於吃土也就是常有的事了。

第二名：獅子座

從不委屈自己、對朋友更是海派的獅子，花起錢來總是特別大方、特別爽快。他們從來只買高價位商品，又樂於享受，連花錢時也正享受著消費所帶來的快感。因此在不開心的時候，大手筆花錢當然是必須的囉！心情越是不美麗，花錢越是用力，不管什麼時尚奢侈品，刷下去就對了。當然吃土的時候只能偷偷躲起來吃。

第三名：雙子座

雙子座對新鮮事物永遠充滿熱忱。他們並非崇尚名牌，然而只要是他們有興趣的事物，就算所費不貲，他們都會想方設法敗下去。只要求知慾獲得了滿足，自然心情也會跟著大好，並因為與人分享而更加有成就感。不過，在滿足自己慾望之後，他們也會經常懊惱，何必花這個錢只為一探究竟呢！

第四名：雙魚座

相當情緒化、又特別敏感的雙魚，心情很易受天氣或人事物影響。悲秋傷春是他們經常有的事情，常常莫名其妙就憂鬱起來。花錢買些療癒內心的商品，對他們來說是非常需要的慰藉。他們也喜歡浪漫，用花錢製造浪漫來讓自己或戀人開心，可是雙魚的標準動作呢。

第五名：天蠍座

個性十分極端的天蠍，消費行為還蠻兩極的。省吃儉用的時候，他們可以一天只吃一餐，甚至喝白開水也不是不行。但是在「心情不好」或「心情大好」的狀況下，他們又會不顧一切的買買買。心情好的時候，他們要花錢買自己中意許久的禮物犒賞自己；心情不好時自然是要花錢發洩一番囉！只要情緒一上來，花錢減壓對天蠍來說可是絕對必要的。

【延伸閱讀】

【財庫鑑定】八字揭曉你的命定財脈

熱門必算！八字論你的一生命格

【科技紫微網 】