大暑一到氣場大變！「這些生肖」好運爆棚 轉運就在這幾天

大暑，是一年中暑氣最盛的節氣，像是天地把火力開到最大。這段時間容易忙、容易累，也容易因為一句話或一個延誤就心裡冒煙；但換個角度看，能量最旺的時候，也最適合把累積已久的事推向成果。2026年大暑的國曆運勢區間為2026年7月23日至2026年8月6日，適合降火、聚氣、穩住節奏，把壓力轉成真正的推進力。

圖片來源：科技紫微網

如何在大暑接好運

第一招：拜土地公，祈求平安與豐收



古人於大暑時節會向土地公祈求風調雨順、五穀豐收。現代人可選在這天前往土地公廟，上香感謝天地恩澤，也祈求事業順遂、財運興旺。建議準備時令水果、清茶與三炷香，誠心祭拜，有助於強化土地能量加持，讓你在職場與財運上穩健開展。若是自主創業者，更適合在此日補運轉氣，讓下半年旗開得勝。

第二招：泡涼茶，清熱養心又轉運



大暑節氣酷熱難耐，涼茶不僅是消暑解毒的妙方，也是內外淨化的開運飲品。可選擇菊花、金銀花、薄荷與決明子煮成清茶，有助於清心降火、安定情緒。建議在午時（11點至13點）飲用，同時默念個人願望，有助於將煩躁能量轉化為穩定的好運氣場，讓身體涼、心也涼，福氣自然跟著來。

第三招：備供祭拜，開啟下半年好運



在大暑這天準備四樣象徵吉祥的供品：龍眼（旺來好運）、紅龜粿（延壽吉祥）、發糕（發財發達）與紅圓（團圓圓滿），於上午七點至下午五點之間前往熟悉的宮廟祈福。若無法親至，也可在家中備妥供品，誠心向天祝禱，雙手合十默念願望。這個習俗不僅能連結天地靈氣，更是為自己招來平安與喜氣的實用民俗法門。

哪些 生肖 在大暑前後轉運

生肖馬



大暑期間，生肖馬雖然容易忙，但也能把前陣子的雜亂慢慢收成成果。工作上適合把流程排順、把合作條件談清楚，效率會比想像中好。感情方面有回暖感，單身者可留意戶外活動或朋友邀約帶來的新緣分；有伴者適合一起放慢腳步。財運不差，但天氣熱、支出也容易熱，先做預算就是最實際的開運。

生肖豬



生肖豬在大暑前後，最旺的是人際與關係修復運。你比較能把話說清楚，也更容易遇到願意幫你補位的人。感情上桃花不弱，熟人牽線或舊朋友重新聯絡都可能帶來驚喜；有伴者適合談未來安排。工作上人脈就是資源，主動提出需求會更有收穫。財運穩定，適合做長線整理，不宜因一時心軟亂借錢。

生肖兔



大暑這段時間，生肖兔的好運來自「舒服的人際感」。你不必硬搶舞台，只要真誠互動，就容易獲得支持。單身者適合慢慢認識、慢慢培養；有伴者則能透過旅行、約會或共同生活計畫增溫。事業上雖不是爆衝型，但合作助力會逐步出現。財運穩健，適合固定存錢，也適合把生活整理得更清爽，讓能量不再悶住。

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