4生肖下半年壞脾氣一點就炸！ 鼠太敏感、「第一名」小事就抓狂

進入2026年丙午馬年下半年，雖然流年火氣逐漸減弱，但丙午年的餘熱仍在，不少生肖情緒容易波動。當遇到工作壓力、人際磨合、生活瑣事接連而來，稍有不順就可能一觸即發。搜狐網分享，以下4個生肖下半年特別要留意情緒管理，別讓一時衝動燒傷別人、也燒傷自己。

第四名：生肖猴／忙到沒耐心 一開口就得罪人

屬猴的人下半年工作忙碌，能力越強、責任越多，身邊的人也更容易把事情交給你處理。長時間累積壓力，讓耐心逐漸被磨光，原本一句玩笑或多問幾句，都可能讓你忍不住回嘴。尤其在職場溝通時，更要避免因為情緒化發言，引發不必要的誤會。

第三名：生肖鼠／情緒敏感糾結 還會遷怒

2026年沖太歲的影響仍未完全消散，屬鼠的人下半年情緒起伏依舊明顯。別人的一句話、一件小事，都可能讓你反覆糾結，越想越悶，最後把壓力發洩在身邊的人身上。其實許多事情並沒有想像中嚴重，學會放過自己，也能減少與他人的摩擦。

第二名：生肖虎／自己衝效率 看不慣別人步調

屬虎的人下半年行動力旺盛，做事講求效率，但也因此容易看不慣別人的慢步調。只要遇到拖延、反覆修改或效率不佳，就可能瞬間火氣上升。其實並非事情特別棘手，而是期待過高，讓自己始終處於緊繃狀態。放慢腳步、多點包容，反而更容易把事情做好。

第一名：生肖馬／本命年壓力大 小事也失控

不少人以為脾氣最火爆的是生肖虎，但2026下半年真正最需要注意情緒的，其實是屬馬的人。本命年加上值太歲影響，前半年的壓力與疲憊持續累積，容易因為一點小事就瞬間爆發。工作反覆、計畫變動、人際磨合，都讓耐心不斷被消耗。

下半年對屬馬的人而言，最大的課題不是衝刺，而是穩住自己的節奏。遇到衝突時，不妨先讓情緒沉澱，再做決定，避免因一時衝動影響人際關係，也才能讓下半年的運勢逐漸回穩。

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