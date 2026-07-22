大暑到立秋「5生肖」運勢飛升！鼠財運旺、羊遇貴人、他最大贏家

7月23日是節氣大暑，大暑一到，盛夏正式進入最旺盛的時刻，也是運勢開始轉強的重要分水嶺。搜狐網分享，從7月23日大暑到8月7日立秋短短半個月，天地能量由極盛轉向收成，不少人會發現原本停滯的事情開始有了進展，努力也逐漸看見成果。其中有5個生肖，這段時間特別容易迎來好消息，無論工作、財運或貴人運，都有明顯提升。

第五名：生肖牛／厚積薄發 收穫加速

屬牛的人一直都是默默耕耘的代表，大暑過後，先前累積的實力開始發揮作用。工作效率提升，原本卡關的事情逐漸找到突破口，也容易獲得主管或客戶肯定。財運雖不是一夕暴富，但收入穩定增加，努力終於開始轉化成實際回報，只要持續保持節奏，就能迎來更大的收穫。

第四名：生肖羊／貴人牽線 機會上門

這段時間，屬羊的人特別容易因為好口碑而獲得機會。可能是朋友介紹工作、客戶主動上門，或有人願意替你說好話，讓事情進展更加順利。原本不抱期待的合作，也可能突然出現轉機，人際關係就是這段時間最大的財富。

第三名：生肖鼠／財運回升 收入看漲

大暑之後，屬鼠的人開始進入「收帳期」。過去投入的心力逐漸開花結果，無論是獎金、加薪、分紅，或先前努力經營的人脈，都可能帶來實際收益。尤其容易收到期待已久的消息，讓財務壓力獲得改善，也對未來更有信心。

第二名：生肖猴／把握機會 好運爆發

屬猴的人最大的優勢就是反應快，而大暑到立秋正是展現實力的時候。新的合作、重要任務或跨領域機會陸續出現，只要願意主動接受挑戰，就有望打開全新的發展方向。這段期間越積極行動，收穫就越豐富，甚至可能因此認識改變未來的重要貴人。

第一名：生肖雞／努力兌現 喜事連連

屬雞的人可說是這段時間最大的幸運贏家。過去默默付出的努力開始集中回報，工作成果容易被看見，也可能迎來升遷、合作、訂單增加等好消息。財運同步升溫，不少人還會遇到願意提攜自己的伯樂，讓發展更上一層樓。大暑到立秋期間，只要保持一貫的認真態度，好運將一波接一波，迎來充滿收穫的盛夏。

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