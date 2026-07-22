明日大暑禁忌多！4生肖越熱越發財 「快吃大薯」能開運

7月23(明)日適逢節氣，小孟老 分享大暑禁忌，還有4大生肖，天氣越熱越發財，快看看你上榜沒有。

▍大暑禁忌

1、大暑不宜曝晒

大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物

大暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌食冰冷食物

大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。

5..屬龍的人要當心

生肖龍當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

6、萬事不宜

大暑農民曆顯示萬事不宜，儘量不宜祭祀、搬家、動土等。以免過熱引發中暑。

▍可吃大薯

小孟老師也曝光「大暑開運法」，建議大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。當然麥當勞、肯德基的大薯條音同，也可買來吃，也有開運效果。

▍4生肖越熱越發

第4名 : 屬狗 - 事業財，辛苦打拼得獎金

屬狗的人在大暑，你們的野心特別明顯，不僅樂於挑戰，也喜歡追求事業上的特定目標，而積極的表現自己，擅長與上司、主管還有客戶溝通，優秀的協調能力有機會展現出來，讓事業工作各方面都進展得宜。

第3名 : 屬雞 - 偏財運，投資買賣有賺頭

屬雞的在大暑時，你的表現上比較正直同時也更加聰穎，有機會得到不少人的幫助。原本經濟受到阻礙的，也許有貴人會出手相助，提供經濟上的支援；出門在外的朋友，也有機會受到家人的贊助，多半能夠衣食無缺；福份不少，生活上相較於之前較為富裕。若是有財務投資的，除了本身能夠發揮更好的理財能力之外，還能有人提點讓你及早避風避險，減少損失，增加獲利也是有機會的，只要別過於貪婪，投資大多能夠有所收益。

第2名 :屬蛇 - 合夥財，態度和善一起賺

屬蛇的人大暑時其實不只在合夥方面得利，還有機會因為伴侶關係而獲得財富。生意投資有往來的夥伴，他們或多或少能夠給予財務上的協助，也許是意見想法，也或許是直接的財務機會，都能夠讓你們財務得到不少利益。

第1名 : 屬兔 - 外地財，發揮專業

屬兔的人是一個幸運星，而求職者將會比較順利找到喜歡的工作，在職者有機會得到上司主管的認同，有更多升遷加薪的可能性喔！本身在事業上的慾望也更強烈，想要發揮所長，當然也能更如願。如果是在異鄉工作的，表現也會更加亮眼，很有智慧與口才上的表現。

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