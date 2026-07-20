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0720-0726唐綺陽星座運勢週報：處女事業迎收穫期 射手感情桃花多選擇
【唐綺陽星座運勢週報 7/20-7/26】
重要星象：
太陽衝刺、水星順行、太陽進獅子、日冥對分、日木合相
本週太陽衝刺，多注意身體健康，保持理性思考勿衝動決定。週五水星順行，過去感到不對勁的事物，將被攤開處理，帶來正向幫助，對於開創星座者更加有利。太陽進獅子，生活主場景轉換至獅子座相關議題，眾人聚焦關注娛樂八卦與孩童等事物。日冥對分，對立能量升高，私人恩怨有公開化的現象，或者容易遇到兩難的情形。日木合相，強化自尊心的展現，應多注意控制脾氣，避免衝突。
牡羊：表面順心內在有陰影，感情悲觀需要調整
金牛：執著失誤則易焦慮低落，感情先多愛自己
天秤：事業穩定多注重養生，感情首重良好溝通
魔羯：主動爭取避免低調隱忍，感情缺相處時間
雙子：工作需向內盤整，感情居家約會更有魅力
獅子：面臨不同路線的抉擇，感情專注自我更加分
處女：事業工作迎來收穫期，感情利舊不利新進展
水瓶：工作展現專注更有利，感情付出真心有收穫
巨蟹：工作風格偏務實保守，感情穩定但缺競爭力
天蠍：聲勢仍在無需著急，感情避免陷入誘惑中
射手：事業多有起伏別投機，感情桃花多需慎選
雙魚：事業運旺應保持冷靜，職場戀情需多觀察
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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