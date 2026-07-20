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錯過再等一年！今天「天門開」命理師曝1招黑轉紅：霉運秒脫殼

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是農曆六月初七，屬玉皇大帝成道稱帝之日，命理師楊登嵙分享民俗觀念。圖／楊登嵙提供
今天是農曆六月初七，屬玉皇大帝成道稱帝之日，命理師楊登嵙分享民俗觀念。圖／楊登嵙提供

想扭轉下半年運勢、迎來大富大貴嗎？今天是國曆7月20日，也是農曆六月初七為玉皇大帝成道稱帝之日，俗稱「天門開」，命理師楊登嵙說，今天是是民間俗稱「做半年」的補年中運絕佳時機。在這天許願、祈福特別靈驗，民眾可得把握機會，向上天祈求下半年的第一個願望。

命理師楊登嵙表示，由於俗信在天門開這天補運效果加倍，從7月19日晚上11點（子時）開始，許多宮廟便會因應信眾需求整夜不關廟門。台灣民間補運習俗盛行，包含全台知名廟宇如行天宮、龍山寺、草屯敦和宮、台南開基玉皇宮、高雄玉皇宮等皆香火鼎盛。

民眾若想自行到寺廟祭拜補運，楊登嵙建議可準備水果、餅乾、壽麵、補運錢，並依家中人口數準備「男女替身」與「米糕龍眼（福圓）」。祭拜完後將替身與金紙一同焚化，最關鍵的步驟是將龍眼殼剝下，象徵「金蟬脫殼」脫離霉運，再吃下龍眼肉，便能象徵下半年福氣圓滿。

補運祭品寓意大公開，分述如下：

米糕：具備避邪與補氣之功效。

龍眼乾：剝去外殼象徵金蟬脫殼、霉運遠離。

紙人替身：將過去的厄運與災禍轉移至替身。

補運錢：祈福補運專用的專屬金紙。

楊登嵙說，追求平安與富貴是普遍心理，若近期運途不順或身體欠安，不妨在六月初七「天門開」這天向天公許下半年的第一個願望，特別容易實現。

楊登嵙 草屯 行天宮

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