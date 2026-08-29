聽新聞
0:00 / 0:00

每日星座運勢／天秤探親訪友有機會 獲得工作機會

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2026-08-29

牡羊座

短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。

【整體運★★★☆☆】

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

【事業運★★★★☆】

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

【財富運★★★☆☆】

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：花錢慾望強烈，應有所克制。

【整體運★★★☆☆】

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

【事業運★★★☆☆】

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

【財富運★★☆☆☆】

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

雙子座

短評：有心想事成的愉悅感。

【整體運★★★★★】

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

【事業運★★★★☆】

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

【財富運★★★★★】

有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

獅子座

短評：加足馬力，趁機學習。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

【事業運★★★☆☆】

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

【財富運★★★☆☆】

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：諸事順利，心情相當不錯。

【整體運★★★★☆】

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

【事業運★★★☆☆】

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

【整體運★★★★☆】

安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。

【愛情運★★★★☆】

你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。

【財富運★★★★★】

投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽地靠近對方，讓對方認識你，慢慢了解你吧。

【事業運★★★☆☆】

事情有停滯不前的狀況，別一昧地埋頭苦幹，多想想問題出在什麼地方，對症下藥。

【財富運★★☆☆☆】

消費上盡量的控制，非必要性商品就少買點囉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：東北方向

射手座

短評：新潮的服飾讓你大出風頭。

【整體運★★★☆☆】

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

【事業運★★★☆☆】

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：休閒娛樂，放鬆身心。

【整體運★★★★☆】

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

【財富運★★★☆☆】

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 和闐玉白

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：勇敢向前邁進一步。

【整體運★★★★☆】

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

【愛情運★★★★☆】

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

【事業運★★★☆☆】

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

【財富運★★★☆☆】

短期投資與短期契約容易發生變故。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 脆梅青

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

更多命理資訊，都在科技紫微網

星座運勢 金牛座 每日星座運勢

延伸閱讀

每日星座運勢／水瓶戀人鼓勵與支持 挑戰時勝算大

巴威颱風來襲！12星座防災習慣大公開 金牛狂囤物資、獅子最重視求救

天生好運！「3星座女」從從容容、游刃有餘…關鍵時刻逆轉勝

周日逢最強招財日！命理師教1招提升下半年財運：拿這物去曬太陽

相關新聞

有行旅／春遊京都 住在櫻花林邊

京都春櫻之旅，住進被櫻花林圍繞的絕美旅宿「馥府京都」，近距離走訪賞櫻名所世界文化遺產醍醐寺，踏上世界最長舊鐵道遺址、粉白櫻花交織的蹴上傾斜鐵道，搭乘春季限定十石舟，沿琵琶湖疏水賞水上櫻景，散步櫻花步道哲學之道，走訪以八重紅枝垂櫻如瀑布般垂落池畔聞名的平安神宮神苑庭園與賞櫻勝地世界文化遺產元離宮二條城。

小丸子展 野口生日月推限定活動

在台北松菸展出的「櫻桃小丸子特展」進入最後倒數一個月，展覽將於九月廿八日閉展。為迎接九月九日「野口」生日，主辦單位推出生日月限定活動，九月二日安排野口偶裝現身展場與粉絲見面，邀請大小朋友一同與經典角色留下難忘回憶。

廣角鏡／市立動物園講古 河馬水下祕密

台北市立動物園暑假周六延長開放至晚間九時，今天是最後一天，夜間動物保母講古將以體型龐大卻可在水陸都表現敏捷的河馬生活為題，包括「河馬浴場」能透過玻璃看見河馬在水中依靠浮力蹬腳漫步、靈活翻轉，甚至是在水中小睡時而載浮載沉的小換氣，揭開河馬水下移動祕密。

還原候床病逝婦人就醫狀況 台大：家屬拒插管 多重共病難轉院

八十五歲婦人於台大醫院急診室候床十二日不幸身亡，台大醫院副院長陳晉興昨說，該病人同時罹患肺炎、尿路感染、褥瘡，且有神經相關症狀，病情較為複雜，不適合由台北市聯合醫院等層級較低醫院收治，台大院內雖有加護病房床位可收治該病患，然家屬表達不願插管婉拒；至於候床卅五日病人，同樣是涉及多科別困難照顧病人，後續已協調病房收治後出院。

急診壅塞 台大增開20床「整合照護病房」 加強調度

台大醫院急診爆出八旬婦人候床十二日後病逝事件，引發各界對台大急診長期壅塞的討論，婦人待床期間家屬曾尋求立委黃仁、北市議員鍾小平向院方表達關心；黃仁昨召開說明會，要求衛福部與台大提出完整檢討報告，台大昨提出公開聲明，未來將規畫設置廿床「內外科照護病房」，並增開強制收治病人協調會議，同時呼籲衛福部提高暫留床的健保給付額度。

院長講堂／台大癌醫分院院長吳耀銘 肝臟機器人手術權威 以「四度」精神行醫

台大癌醫分院院長吳耀銘為國內肝臟機器人手術權威，除肝臟腫瘤治療外，更專精於達文西手術肝臟移植。今年2月接任院長後，為醫院帶來改革氛圍，7月底落成的海悅食堂，提供不分班別員工飲食補給；引進手術設備碎化刀治療肝臟腫瘤；也將癌症醫院角色延伸至疾病預防，即將完成健檢中心建設，已有民眾提出健檢申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。