每日星座運勢／雙子做事勿操之過急 心平才有收獲
2026-08-28
牡羊座
短評：順心順意的一天。
【整體運★★★★☆】
可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。
【愛情運★★★☆☆】
身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。
【事業運★★★★★】
今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
【財富運★★★★☆】
有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃
開運方位：西北方向
短評：避免受不良因素的影響。
【整體運★★☆☆☆】
感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。
【事業運★★★☆☆】
會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。
【財富運★★☆☆☆】
求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀
開運方位：東北方向
雙子座
短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。
【整體運★★★★☆】
不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。
【財富運★★★★☆】
容易因果斷的態度而得財。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00am 玫瑰紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：運勢平順，默默付出必有回報。
【整體運★★★☆☆】
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。
【事業運★★★☆☆】
任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。
【財富運★★★★☆】
財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00am 金桔綠
開運方位：東北方向
獅子座
短評：應注意生活中的小細節。
【整體運★☆☆☆☆】
財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。
【愛情運★★☆☆☆】
正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！
【財富運★☆☆☆☆】
最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 杜鵑粉
開運方位：正東方向
處女座
短評：感覺壓力很大。
【整體運★★☆☆☆】
感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。
【愛情運★★☆☆☆】
與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。
【事業運★☆☆☆☆】
今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！
【財富運★★★☆☆】
求財宜以智取，略為勞心！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 嫩芽綠
開運方位：正東方向
天秤座
短評：購物運較好的一天。
【整體運★★★☆☆】
愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手呢！此外，亮麗的打扮也能為好運加分哦！
【愛情運★★☆☆☆】
有隨波逐流或是被動等待的傾向，很難遇到不請自來的好緣份，還易錯過良緣。
【事業運★★★☆☆】
合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。
【財富運★★★★☆】
財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：把握機會展現自我。
【整體運★★☆☆☆】
有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。
【愛情運★★☆☆☆】
戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！
【事業運★★★☆☆】
雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。
【財富運★★☆☆☆】
求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅
開運方位：正南方向
射手座
短評：平靜安穩的一天。
【整體運★★★★☆】
工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。
【事業運★★★☆☆】
想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。
【財富運★★★★☆】
業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。
【整體運★★★☆☆】
今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。
【愛情運★★★☆☆】
有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。
【事業運★★★★☆】
努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00pm 蜜瓜黃
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。
【整體運★★★★★】
多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。
【愛情運★★★★☆】
今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！
【事業運★★★★★】
今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。
【財富運★★★★☆】
鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00am 祖母綠
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：從實際出發。
【整體運★★★☆☆】
對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。
【愛情運★★★☆☆】
在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。
【事業運★★★★☆】
人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。
【財富運★☆☆☆☆】
有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00pm 深茄紫
開運方位：東南方向
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