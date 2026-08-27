每日星座運勢／金牛與同事合作愉快 工作大展身手

2026-08-27

牡羊座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

金牛座

短評：充滿激情，很有鬥志。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

【愛情運★★★★☆】

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

【財富運★★★★☆】

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：別把期望值想得太大。

【整體運★☆☆☆☆】

別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

【愛情運★★☆☆☆】

兩個人生活，應建立基本的信任，避免懷疑、猜忌，以免誤會增多，爭吵不斷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒不穩定，容易傷感大發牢騷。控制情緒，少說多做，提升工作效率是重點。

【財富運★☆☆☆☆】

投機心態彰顯，哪邊有賺頭就往哪邊鑽。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 艷棗紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：元氣滿滿，充滿力量。

【整體運★★★★☆】

情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

【愛情運★★★☆☆】

想要獲得愛神眷顧不容易，可以把精力放在別的方面，會更有收穫。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會來表現你的專業，無形中會增加你的優越感！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有很強烈的購物慾望，出門玩樂特別容易把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

處女座

短評：留意周圍環境變化，保持警覺。

【整體運★★★☆☆】

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時，不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，務必克制一下自己的情緒喔！

【財富運★★★☆☆】

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，一不小心就會大手大腳而為錢苦惱哦！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 寶石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：有機會得到長輩照拂，自信十足。

【整體運★★★★☆】

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很棒，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助，正是談情說愛的好日子。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

射手座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：思想活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

【財富運★★★☆☆】

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 艷棗紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：易與人起爭執。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

【財富運★★★☆☆】

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 深海藍

開運方位：正西方向

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