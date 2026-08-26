每日星座運勢／天蠍工作適合有挑戰 投資應變調整

2026-08-26

牡羊座

短評：今天的運勢跌宕起伏。

【整體運★★☆☆☆】

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

【事業運★★☆☆☆】

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

金牛座

短評：勇於爭取者可得好運。

【整體運★★★★☆】

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

【愛情運★★★★☆】

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙子座

短評：態度很重要。

【整體運★★★☆☆】

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

【財富運★★★☆☆】

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 嫩芽綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 羽絨白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：不要被花言巧語所蒙蔽。

【整體運★★☆☆☆】

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

【愛情運★★★☆☆】

你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。

【事業運★★☆☆☆】

做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。

【財富運★☆☆☆☆】

要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

處女座

短評：財運較低，切忌盲目投資。

【整體運★☆☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：過分表現自我，易被打壓。

【整體運★★☆☆☆】

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。

【整體運★★★★★】

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：慾望過盛，需稍加抑制。

【整體運★★★☆☆】

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

【愛情運★★★☆☆】

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

【財富運★★★☆☆】

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：有異性主動邀約，感情進展順利。

【整體運★★★★☆】

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

【愛情運★★★★★】

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★☆】

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：多站在對方立場上考慮。

【整體運★★★☆☆】

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

【愛情運★★☆☆☆】

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

【事業運★★★★☆】

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

【財富運★★★★☆】

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：在創新中發現新機會。

【整體運★★★☆☆】

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

【愛情運★★★★☆】

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】