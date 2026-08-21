每日星座運勢／處女勿與人爭長論短 有錯就應認錯

2026-08-21

牡羊座

短評：動小腦筋做些改變會有新發現。

【整體運★★★☆☆】

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。

【事業運★★★☆☆】

對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 桐花白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。

【整體運★★★★☆】

戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★★☆】

今天的你很有創新思維，會抓住別人不易發覺的外在條件來為自己效力；也許你的親朋好友並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：洞察力強，有機會獲得良好商機。

【整體運★★★★★】

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

【愛情運★★★★☆】

戀愛呈現變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成。也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

花錢大手大腳，不易聚財。不過，有不錯的偏財運，可以試試手氣，小賭怡情，切忌大賭。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：應避免和對手的硬拚。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

【愛情運★★☆☆☆】

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

【財富運★★☆☆☆】

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：掌握方法技術，會讓事情事半功倍。

【整體運★★★☆☆】

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。

【愛情運★★★★☆】

愛情不請自來，單身者只要主動一點，就有機會談一場令人陶醉的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易惹人反感，應注意言詞！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西請先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 象牙白

開運方位：正北方向

處女座

短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

【整體運★★★★☆】

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。

【財富運★★★☆☆】

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

天秤座

短評：適合遠離人群。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！

【事業運★★★☆☆】

看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。

【財富運★★★☆☆】

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：運勢平順，多留意感情問題。

【整體運★★★☆☆】

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱、傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭啊！

【事業運★★★★☆】

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中獲得充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

【財富運★★★☆☆】

不夠精打細算，有點迷糊，容易被人煽動唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

射手座

短評：壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

【整體運★★☆☆☆】

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花瞭亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

【愛情運★★★☆☆】

剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。

【財富運★★☆☆☆】

別太投機，小心損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：必要的謙虛有助於事業的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。

【事業運★☆☆☆☆】

不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：不必強人所難。

【整體運★★★☆☆】

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

【事業運★★★☆☆】

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：心情開朗，享受甜美的生活。

【整體運★★★★☆】

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人則感覺甜蜜又溫馨。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、暢快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

活動多，開銷大，切勿打腫臉充胖子。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

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