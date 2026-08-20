每日星座運勢／雙魚約好友出外走走 可能偶遇良緣

2026-08-20

牡羊座

短評：打起精神，才有力量去戰鬥。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。

【財富運★★★★★】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 翡翠綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：工作上容易陷入被動，要小心防範。

【整體運★★☆☆☆】

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

【事業運★☆☆☆☆】

過度堅持己見容易破壞職場人際關係，與同事發生爭執時，不要急著辯解，先冷靜下來再作處理。

【財富運★★★☆☆】

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：調整心情是今天的重頭戲。

【整體運★★★☆☆】

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

【愛情運★★☆☆☆】

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立、不被干擾的空間。

【事業運★★★☆☆】

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作，可激發你的熱情與行動力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

獅子座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：多思考，以免做出錯誤判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

【事業運★★☆☆☆】

似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

【財富運★★★☆☆】

錢財來的快去的也快，注意理財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：愛情百分百。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★★☆】

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

【財富運★★★☆☆】

做好財務規劃，花錢別太隨意。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：別自己難為自己哦！

【整體運★☆☆☆☆】

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

【財富運★☆☆☆☆】

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 乳酪白

開運方位：正南方向

射手座

短評：感情生活中的溫柔攻勢更具效果。

【整體運★★★★★】

工作上對細節深思熟慮，統籌規劃，辦事效率才能提高不少；生活上你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生的學習、吸收能力大多會提高，對老師的授課也不再興趣缺缺。

【愛情運★★★★☆】

幽默風趣的一面突顯，易成為焦點，有機會與心儀對象結緣；已婚者易感受到伴侶的愛意。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

【財富運★★★★★】

理財心態優，能客觀看待市場動態，易因分析得當而獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：充滿自信可吸引正能量。

【整體運★★★★☆】

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

【愛情運★★★☆☆】

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關心與柔情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

財運超級旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：待人處事宜把握分寸。

【整體運★★☆☆☆】

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

【愛情運★★★☆☆】

適合約會，閒暇時不妨邀約情人到郊外走走，會有意想不到的甜蜜效果喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事務繁重，應主動製造輕鬆的工作氣氛，與同事互動做到豁達、少計較，才能工作愉快。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，應注意克制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

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