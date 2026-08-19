每日星座運勢／巨蟹賺錢忌投機取巧 勿做金錢決策

2026-08-19

牡羊座

短評：略顯拘謹反而會失去機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能任由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加速增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

【財富運★☆☆☆☆】

不利與人在錢財上競爭，更不宜遊走法律邊緣賺取不義之財，否則恐招來官非。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：工作用心，方能大獲全勝。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：應精神抖擻地應對繁雜瑣事。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

【愛情運★★★★☆】

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

處女座

短評：煩心事較多，難以平復心情。

【整體運★★☆☆☆】

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。

【事業運★★★☆☆】

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

【財富運★★☆☆☆】

花錢較隨興，難以守住錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

天秤座

短評：精神飽滿的一天，情緒很激昂。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

【財富運★★★★☆】

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

【整體運★★★☆☆】

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

【事業運★★★☆☆】

周圍的人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。

【財富運★★★★☆】

多做善事，建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：今天財運較低，入市須謹慎。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

【事業運★★☆☆☆】

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

【財富運★★★☆☆】

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 碧空藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

【整體運★☆☆☆☆】

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★☆☆☆】

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：多在形象上下功夫，可提升愛情運。

【整體運★★★★★】

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

【愛情運★★★★☆】

興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得肯定，易有成就感。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

【整體運★★★☆☆】

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

【財富運★★★☆☆】

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

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