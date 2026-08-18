每日星座運勢／射手工作不要硬碰硬 就能避免衝突

2026-08-18

牡羊座

短評：有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

【整體運★★☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

【愛情運★★★☆☆】

想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。

【事業運★★★☆☆】

受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較尖銳，在工作中難得助力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運暗淡，守成為主，不強求。不妨買些管理、財經相關的書籍來看，學習投資不虧本。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：今天不妨陪陪家人。

【整體運★★★★★】

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

【愛情運★★★★☆】

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番！單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

【事業運★★★★☆】

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，易有樂觀進帳，吃香喝辣、錢財露白易惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：易有好事降臨的日子。

【整體運★★★★☆】

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

【事業運★★★★☆】

獨立、迅速的解決問題，能讓你充滿成就感。

【財富運★★★★☆】

有收到禮品、紅包的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：貴人助力強，逢凶化吉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不利投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。

【整體運★★★☆☆】

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

【愛情運★★★★☆】

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

【事業運★★★☆☆】

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：情緒有些不穩定。

【整體運★★★☆☆】

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

【財富運★★★★☆】

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

天秤座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：防患於未然。

【整體運★★★★☆】

今天的財運和事業運都比較不錯，洽談中的大筆生意在做足準備和預留空間後成功的機率很高；和他去人多的公園、廣場走走吧，看著那些老夫老妻攜手步行的身影，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

【愛情運★★★★★】

今日的你容易回想起舊情人，也有可能遇見舊情人。鬧分手的情侶，今日有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，很適合腦力激盪寫企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以購買盤算已久的物品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

射手座

短評：情感豐富，桃花朵朵開。

【整體運★★★☆☆】

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

【愛情運★★★★★】

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

【事業運★★★☆☆】

容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：愛情甜蜜蜜。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

【愛情運★★★★★】

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動去外面找機會唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一點，盡早把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★☆☆】

正財運。想要得財，就要積極運作。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：保持競爭力，捨棄得失心。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★★★★☆】

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 寶石藍

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】