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每日星座運勢／摩羯同齡朋友排約會 可以多多參與

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2026-08-17

牡羊座

短評：今天你的疑心病太重。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

【事業運★★☆☆☆】

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

【財富運★★★☆☆】

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：從不同的角度思考，你會有更多新發現。

【整體運★★★★☆】

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

【愛情運★★★★☆】

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

【財富運★★★☆☆】

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 嫩芽綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：走自己的路，其他的就讓別人去說吧！

【整體運★★★☆☆】

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦！

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症頗多，但若能保持平和的心境，再多的難題也都能解決。

【財富運★★★★☆】

特別容易得到長輩的支援和協助，尤其是女性，還會額外得到異性的協助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：驚喜不斷。

【整體運★★★★☆】

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不會出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與伴侶約約會、看看電影都很不錯，會有浪漫甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，易有創意表現，是發揮的好時機；在機會面前別猶豫，你會有出色的表現喔！

【財富運★★★★☆】

財運佳，創業者可大膽投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

獅子座

短評：朋友就是你的開心字典。

【整體運★★☆☆☆】

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！

【事業運★★★☆☆】

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

【財富運★★★☆☆】

易因思慮不周而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：有意見的話與別人當面談清楚。

【整體運★★★☆☆】

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

【事業運★★★☆☆】

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

【整體運★★★☆☆】

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：別把情緒帶到工作中。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

【事業運★★☆☆☆】

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

【財富運★★☆☆☆】

新開發的方向獲利上顯得費力。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 硃砂紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

【整體運★★★★★】

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

【愛情運★★★★☆】

桃花運不錯，有同齡朋友介紹的聚會和安排的約會，可多多參與。

【事業運★★★★☆】

職場人際關係順暢，無論是與主管、同事還是屬下，多能相處融洽，工作進展非常順利。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者，適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：別人說好不等於適合自己。

【整體運★☆☆☆☆】

投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易吃醋、愛生氣的一天，對待伴侶別太嚴厲了，多站在對方的角度思考問題為宜。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事！

【財富運★★☆☆☆】

多在鏡子前照照你自己的表情，板著臉可沒人願意光顧喔。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

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