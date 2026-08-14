每日星座運勢／水瓶參加朋友小聚會 獲商機好機會
2026-08-14
牡羊座
短評：感情不會因時空而轉淡。
【整體運★★★☆☆】
分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。
【愛情運★★★☆☆】
伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。
【事業運★★★☆☆】
面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。
【財富運★★★☆☆】
你的財運與勤勞與否有直接關係唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙
開運方位：正南方向
金牛座
短評：有一種幸運從天而降的感覺。
【整體運★★★★☆】
有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。
【愛情運★★★★★】
戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。
【財富運★★★★☆】
你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑
開運方位：東南方向
雙子座
短評：為人做事低調一些，對你有好處。
【整體運★★☆☆☆】
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。
【事業運★★☆☆☆】
憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。
【財富運★★☆☆☆】
看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-7:00am 深海藍
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：情緒時好時壞。
【整體運★☆☆☆☆】
情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。
【愛情運★☆☆☆☆】
面對情感問題內心煩亂，如果不能自我調適，即使有戀愛機會出現也不易把握。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，謹防衝動莽撞而犯錯。有利獨處反思，勿與同事討論過多。
【財富運★★☆☆☆】
有貪小財的傾向，宜防因小失大。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅
開運方位：正北方向
獅子座
短評：克制衝動的脾氣。
【整體運★★☆☆☆】
工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。
【愛情運★★★☆☆】
佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。
【事業運★★☆☆☆】
很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。
【財富運★★★☆☆】
收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 葡萄紫
開運方位：正西方向
處女座
短評：收穫豐富的一天。
【整體運★★★★★】
從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。
【愛情運★★★★☆】
有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-5:00pm 蘑菇灰
開運方位：正東方向
天秤座
短評：想法頗多，創意無限。
【整體運★★★☆☆】
若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。
【愛情運★★☆☆☆】
雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。
【事業運★★★☆☆】
關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00am 大理石灰
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：很有想法、收穫頗多的一天。
【整體運★★★★☆】
愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。
【愛情運★★★☆☆】
桃花頗多的日子，不過別高興得太早。好桃花不多，太過主動的桃花應懂得拒絕。
【事業運★★★★★】
事業運頗佳，適合去挑戰變化多端的工作領域，也適合用小技巧來提升工作效率。
【財富運★★★★☆】
花點錢在交際應酬上，既可以改善人際關係，對於未來的財運也會有正面幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠
開運方位：東南方向
射手座
短評：宜處理精密、需要耐心的事情。
【整體運★★★☆☆】
今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。
【愛情運★★☆☆☆】
外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒有什麼心思去想感情的問題！
【事業運★★★★☆】
精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會提高不少辦事效率，並忽視許多壓力。
【財富運★★★☆☆】
疑心病重，不輕易相信他人的提議；堅持己見，時而喪失賺錢的契機。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00pm 古銅青
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！
【整體運★★★☆☆】
今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！
【事業運★★★☆☆】
容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。
【財富運★★★☆☆】
財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 薔薇粉
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：遇事別猶豫，需冷靜果敢。
【整體運★★☆☆☆】
關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。
【愛情運★★☆☆☆】
顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。
【事業運★★★☆☆】
特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00am 臘梅白
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：易心想事成的一天。
【整體運★★★★☆】
適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。
【愛情運★★★★☆】
今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。
【事業運★★★★☆】
事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！
【財富運★★★☆☆】
不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅
開運方位：東南方向
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