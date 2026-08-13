每日星座運勢／天蠍心懷感恩得好運 投資見好就收
2026-08-13
牡羊座
短評：時機不錯，抓住機會。
【整體運★★★★☆】
今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀對象的機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸行動。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開市，生意大好興隆。
【愛情運★★★★★】
這麼棒的愛情運，最適合去約會了！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番；單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不出力的工作範疇。
【財富運★★★★☆】
錢財方面驚喜不斷的一日，有利談論與金錢相關的話題，也可嘗試投資，易有實質回報。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青
開運方位：西北方向
金牛座
短評：運勢不佳，心情低落。
【整體運★☆☆☆☆】
財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情問題頗多的一天，應多花時間以理性平和的態度與伴侶交流，及時解決問題。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。
【財富運★☆☆☆☆】
求財難如願，不宜打牌或是靠運氣生財；務實為佳，支出錢財應理性評估。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00pm 蘋果綠
開運方位：東南方向
雙子座
短評：真情的流露很讓人心動。
【整體運★★★☆☆】
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
【財富運★★☆☆☆】
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 遠洋藍
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：工作熱情有待提高。
【整體運★★☆☆☆】
今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。
【事業運★★☆☆☆】
情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！
【財富運★★★☆☆】
送禮花費不小，但花得值得。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 硃砂紅
開運方位：西南方向
獅子座
短評：盡職盡責，做好本分。
【整體運★★★★☆】
真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。
【財富運★★★★★】
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 琉璃銀
開運方位：正西方向
處女座
短評：追求效率，不畏挑戰。
【整體運★★★☆☆】
今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。
【事業運★★★☆☆】
重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，購物易有好運。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙
開運方位：正北方向
天秤座
短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。
【整體運★★☆☆☆】
別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。
【事業運★★☆☆☆】
意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。
【財富運★★★☆☆】
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：心懷感恩，可得好運。
【整體運★★★★★】
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。
【事業運★★★★★】
今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
【財富運★★★★☆】
財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠
開運方位：東南方向
射手座
短評：受他人影響，愛情顯得較被動。
【整體運★★★☆☆】
有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。
【愛情運★★☆☆☆】
今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。
【事業運★★★☆☆】
易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00am 蘭花紫
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：一年的努力沒有白費。
【整體運★★★★☆】
花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 珠貝白
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：多愁善感的一天。
【整體運★★☆☆☆】
容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。
【愛情運★★☆☆☆】
有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！
【事業運★★☆☆☆】
情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。
【財富運★★★☆☆】
不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 蘋果綠
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：對愛應多一分包容和珍惜。
【整體運★★★☆☆】
愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。
【愛情運★★☆☆☆】
渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。
【事業運★★★☆☆】
在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。
【財富運★★★☆☆】
容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙
開運方位：正西方向
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