每日星座運勢／天蠍心懷感恩得好運 投資見好就收

2026-08-13

牡羊座

短評：時機不錯，抓住機會。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀對象的機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸行動。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開市，生意大好興隆。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的愛情運，最適合去約會了！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番；單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不出力的工作範疇。

【財富運★★★★☆】

錢財方面驚喜不斷的一日，有利談論與金錢相關的話題，也可嘗試投資，易有實質回報。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

金牛座

短評：運勢不佳，心情低落。

【整體運★☆☆☆☆】

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題頗多的一天，應多花時間以理性平和的態度與伴侶交流，及時解決問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

【財富運★☆☆☆☆】

求財難如願，不宜打牌或是靠運氣生財；務實為佳，支出錢財應理性評估。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：真情的流露很讓人心動。

【整體運★★★☆☆】

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：工作熱情有待提高。

【整體運★★☆☆☆】

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！

【財富運★★★☆☆】

送禮花費不小，但花得值得。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 硃砂紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：盡職盡責，做好本分。

【整體運★★★★☆】

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

【財富運★★★★★】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 琉璃銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：追求效率，不畏挑戰。

【整體運★★★☆☆】

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，購物易有好運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：正北方向

天秤座

短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

【整體運★★☆☆☆】

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

【事業運★★☆☆☆】

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：心懷感恩，可得好運。

【整體運★★★★★】

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：受他人影響，愛情顯得較被動。

【整體運★★★☆☆】

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

【事業運★★★☆☆】

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：一年的努力沒有白費。

【整體運★★★★☆】

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：多愁善感的一天。

【整體運★★☆☆☆】

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：對愛應多一分包容和珍惜。

【整體運★★★☆☆】

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

【財富運★★★☆☆】

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

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