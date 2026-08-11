每日星座運勢／獅子零經驗的事務 虛心請教同事

2026-08-11

牡羊座

短評：急於表現、愛出風頭易適得其反。

【整體運★★★☆☆】

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

【整體運★★★★☆】

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯。多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

情緒很高昂，能夠妥善完成交付給你的重任。但疑心過重，常常去打探對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

【財富運★★☆☆☆】

理財上顯得漫不經心，因為不重視，即使有好的機會，也容易錯過。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：保持良好的精神狀態。

【整體運★★☆☆☆】

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

【事業運★★☆☆☆】

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

【財富運★★☆☆☆】

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：工作情緒起伏不斷。

【整體運★★★☆☆】

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

【事業運★★★☆☆】

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：所得結果比預期來得要好。

【整體運★★★★★】

與配偶的感情相當和諧，懂得利用節目來增進雙方的感情；投資運優，只要稍微投入心思，就能在投資市場上大獲豐收；工作上處理事情乾淨俐落，尤其在客戶投訴這塊，能做到讓客戶和公司皆大滿意。

【愛情運★★★☆☆】

今日跟伴侶互動溝通時，說話一定要三思，不經大腦、收不住嘴易說錯話。

【事業運★★★★☆】

今天極有可能需要處理對你來說是零經驗的事務，應虛心請教有經驗的同事。

【財富運★★★★★】

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化的投資方式來降低風險，可以勇敢的小賭一場！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

處女座

短評：微笑將是你的招牌。

【整體運★★★★☆】

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

【財富運★★★★☆】

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 深海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：與工作夥伴一同進退。

【整體運★★★★☆】

人際關係不錯，多與他人交流，可建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題能增加彼此的信賴感；今天也是外出的幸運日，戶外活動能讓體力迅速恢復。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯聊天說笑吧！

【事業運★★★★☆】

好心情的陪伴下會有很好的表現，你的快樂能夠感染周圍的同事，輕鬆的環境也會讓你順利完成任務。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘋果綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

射手座

短評：人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

【整體運★☆☆☆☆】

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

【愛情運★☆☆☆☆】

難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

【事業運★★★☆☆】

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

【財富運★★★☆☆】

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：一點小提示就能讓你想到好點子。

【整體運★★★☆☆】

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

【財富運★★★☆☆】

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 湖水綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：做自己感興趣的事會很愉快。

【整體運★★★☆☆】

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

【事業運★★★☆☆】

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

【財富運★★★☆☆】

好好休息，身體健康是最大的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

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