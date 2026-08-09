每日星座運勢／處女少說話別出餿主意 謹防遭人嫉恨

2026-08-09

牡羊座

短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

【事業運★★☆☆☆】

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

【事業運★★☆☆☆】

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

【財富運★★★☆☆】

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 夕陽橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：歡歡喜喜的過一天。

【整體運★★★☆☆】

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

【財富運★★★☆☆】

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：人緣頗旺的一天。

【整體運★★★★☆】

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

處女座

短評：記得把自己的嘴看緊。

【整體運★★★★☆】

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

【愛情運★★★★☆】

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

【事業運★★★★☆】

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

【財富運★★★☆☆】

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：前方困難不是很大。

【整體運★★★★☆】

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

【財富運★★★★☆】

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：人與人的關係可得到改善。

【整體運★★★★☆】

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

【事業運★★★☆☆】

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★☆】

單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

【財富運★★★☆☆】

莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

【整體運★★★★☆】

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

【財富運★★★★☆】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：易與人產生意見不合。

【整體運★★★★☆】

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

【愛情運★★★☆☆】

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

【事業運★★★★☆】

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

【財富運★★★★☆】

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

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