每日星座運勢／天秤知己不是每天有 與知心朋友聚

2026-08-08

牡羊座

短評：成由節儉破由奢。

【整體運★★★☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

【事業運★★★☆☆】

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

【財富運★★★☆☆】

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

【整體運★★★☆☆】

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

【事業運★★☆☆☆】

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

【財富運★★★☆☆】

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

雙子座

短評：受人歡迎，聚會頗多的一天。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

【事業運★★★★☆】

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：享受閒暇。

【整體運★★★★☆】

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

【愛情運★★★★☆】

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

【事業運★★★★☆】

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：東南方向

獅子座

短評：閱讀也是種享受。

【整體運★★★★☆】

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

【愛情運★★★★☆】

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

【事業運★★★★☆】

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青

開運方位：東南方向

處女座

短評：起伏的情緒反而是助運的良藥。

【整體運★★★★☆】

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

【愛情運★★★★☆】

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

做小生意者，可賺取更多意外之財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 珠貝白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：運勢不錯的一天，心情很好。

【整體運★★★★★】

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 乳酪白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：享受眼前的快樂。

【整體運★★★★☆】

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

【愛情運★★★☆☆】

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

【事業運★★★☆☆】

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

【財富運★★★★☆】

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

射手座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：叛逆感強烈。

【整體運★★★★☆】

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

【愛情運★★★★☆】

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、了解唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

【財富運★★★☆☆】

注意開源，有付出才會有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：身體健康，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

【愛情運★★★★★】

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

【事業運★★★☆☆】

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

【財富運★★★★☆】

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

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