每日星座運勢／天蠍積極的態度是你 好運的原動力

2026-08-07

牡羊座

短評：宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

金牛座

短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

【愛情運★★★★★】

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

雙子座

短評：運勢起伏，多給自己打氣。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

【事業運★★☆☆☆】

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

【財富運★☆☆☆☆】

今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：正西方向

處女座

短評：享受平靜日子帶來的快樂。

【整體運★★★★☆】

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：貴人相助，事業可望有新的發展。

【整體運★★★☆☆】

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 珊瑚橙

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：積極的態度是你好運的原動力。

【整體運★★★★★】

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！

【財富運★★★★★】

哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

射手座

短評：工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

【整體運★★★☆☆】

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀；不過在工作中沉浸於甜蜜回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

【事業運★★☆☆☆】

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

【財富運★★★☆☆】

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：自卑感其實來源於自我的放任。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

【財富運★★☆☆☆】

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：情緒比較低落，今天宜運動。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

【事業運★★☆☆☆】

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

【財富運★★★☆☆】

需要主動爭取你的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

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