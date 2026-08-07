每日星座運勢／天蠍積極的態度是你 好運的原動力
2026-08-07
牡羊座
短評：宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。
【整體運★☆☆☆☆】
投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！
【財富運★★☆☆☆】
金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 瑪瑙黑
開運方位：東北方向
金牛座
短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。
【整體運★★★★☆】
與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。
【愛情運★★★★★】
有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。
【財富運★★★★☆】
財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00am 白鋼銀
開運方位：正東方向
雙子座
短評：運勢起伏，多給自己打氣。
【整體運★★☆☆☆】
今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。
【事業運★★☆☆☆】
挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！
【財富運★☆☆☆☆】
今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：3:00-4:00pm 大理石灰
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
【整體運★★★★☆】
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
【愛情運★★★☆☆】
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。
【事業運★★★★☆】
在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
【財富運★★★☆☆】
會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅
開運方位：西南方向
獅子座
短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。
【整體運★★★☆☆】
感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。
【愛情運★★☆☆☆】
憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。
【事業運★★★★☆】
有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。
【財富運★★★☆☆】
好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉
開運方位：正西方向
處女座
短評：享受平靜日子帶來的快樂。
【整體運★★★★☆】
熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，可以小額投資。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00am 嫩芽綠
開運方位：東北方向
天秤座
短評：貴人相助，事業可望有新的發展。
【整體運★★★☆☆】
創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。
【事業運★★★☆☆】
工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00am 珊瑚橙
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：積極的態度是你好運的原動力。
【整體運★★★★★】
事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
【愛情運★★★★☆】
誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！
【財富運★★★★★】
哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 羽絨白
開運方位：正北方向
射手座
短評：工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。
【整體運★★★☆☆】
今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀；不過在工作中沉浸於甜蜜回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！
【事業運★★☆☆☆】
面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。
【財富運★★★☆☆】
今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-5:00pm 蘭花紫
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：自卑感其實來源於自我的放任。
【整體運★★☆☆☆】
與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！
【事業運★★★☆☆】
諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。
【財富運★★☆☆☆】
最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：開心的時刻需自己用心製造。
【整體運★★★☆☆】
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：情緒比較低落，今天宜運動。
【整體運★★☆☆☆】
今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。
【愛情運★★★☆☆】
單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。
【事業運★★☆☆☆】
金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。
【財富運★★★☆☆】
需要主動爭取你的財路。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-3:00pm 萊姆黃
開運方位：正南方向
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