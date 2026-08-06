每日星座運勢／獅子遇困難求援長輩 工作有所突破

2026-08-06

牡羊座

短評：貴在堅持。

【整體運★★★★☆】

單身者在追求對象時，不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛幻想日。有利獨處，好好享受做白日夢的滋味，想像浪漫的情境。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，換上浪漫的氣息，再保持心情的愉悅，工作上就更能運作自如。

【財富運★★★★☆】

對金錢極為敏銳，有利投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

【愛情運★★★★☆】

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★★☆☆】

投資較難獲利，要以穩定為考量。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 鉑金灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：冷靜處事，切勿感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

【財富運★★★☆☆】

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 乳酪白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：長輩是最好的老師。

【整體運★★★★★】

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

【愛情運★★★★★】

在面對心儀的對象時，多多流露你的欣賞之情，不著痕跡地誇讚對方，可拉近彼此距離。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

【事業運★★★★☆】

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：情緒略有起伏。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

【愛情運★☆☆☆☆】

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

射手座

短評：焦躁的情緒讓你感到不安。

【整體運★☆☆☆☆】

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

很容易受到異性誘惑，少應酬、多與伴侶互動，可有效減少感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

工作處在狀態外的一天，在迷迷糊糊之下，小錯誤接二連三發生的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：謹慎交友，切忌輕信。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

【事業運★★★☆☆】

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

【財富運★★★☆☆】

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：細節上的處理不能疏忽。

【整體運★★★★☆】

感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不太順利，有伴侶者遇事與另一半商量，多會被對方否定，還需要多忍耐、包容。

【事業運★★★★☆】

思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

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