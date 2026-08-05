每日星座運勢／金牛多關心身邊的人 多和父母相處

2026-08-05

牡羊座

短評：幸福的感情生活，將成為工作上的助力。

【整體運★★★★★】

另一半對你的鼓勵與支持，使你對事業充滿信心，顯得幹勁十足。在工作上表現熱情積極的態度，容易受到上級的肯定。如果有新朋友邀請的聚會，可不要錯過，有機會從眾人口中獲得投資方面的相關訊息。

【愛情運★★★★★】

單身者與心儀對象有親密接觸的機會；有伴侶者容易因為良好溝通而迅速解開誤會。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，尤其是主管階級者，與員工溝通時顯得得心應手；一般工作者，適合以智取勝。

【財富運★★★★☆】

精打細算的一面突顯，用錢的地方雖多，但能合理分配，流動資金豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多關心你身邊的人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

【事業運★★★☆☆】

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

【財富運★★☆☆☆】

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：身體比較勞累，注意多休息。

【整體運★★★☆☆】

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：工作中不要越級表現。

【整體運★★★☆☆】

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

【事業運★★★☆☆】

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

【財富運★★★☆☆】

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：工作、興趣同樣可以培養。

【整體運★★★★☆】

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者與對方有說有笑，彼此都易感受到被愛；單身者易有桃花困擾。

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

【財富運★★★☆☆】

量入為出，合理用錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：西北方向

處女座

短評：對方的神秘感讓你很著迷。

【整體運★★★☆☆】

單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

【愛情運★★★★☆】

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，若能適當地分開一下，愛會更濃烈喔！

【事業運★★★☆☆】

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，應把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動，花錢也有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：選擇機會頗多。

【整體運★★★★☆】

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

【愛情運★★★☆☆】

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：機會掌握在有準備的人手裡。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。

【事業運★☆☆☆☆】

今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

射手座

短評：心中有許多想法，且多能實現。

【整體運★★★★☆】

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

【愛情運★★★★☆】

俗話說：「小別勝新婚」，夫妻、情侶間保持適當距離，可增添許多神秘感與新鮮感！

【事業運★★★☆☆】

受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策；沒有雜務干擾的你，才有可能專心思索，力求工作有所突破。

【財富運★★★★★】

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多方進財的跡象，可是也容易開銷大增！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

【整體運★★★☆☆】

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

【事業運★★★☆☆】

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

【財富運★★★★☆】

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 冷泉藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：小心謹慎，以為上上之策。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

【愛情運★★☆☆☆】

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

【事業運★★★☆☆】

雖然工作上會遇到一些阻礙的人事，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：別人的路讓別人去走吧。

【整體運★★☆☆☆】

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你也要注意自己的態度喔！

【事業運★★★☆☆】

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

【財富運★★★☆☆】

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：東南方向

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