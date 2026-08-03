每日星座運勢／摩羯別碰觸金錢遊戲 有破財之傾向
2026-08-03
牡羊座
短評：想生錢就得先省錢。
【整體運★★☆☆☆】
對方對於你的緊迫釘人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。
【愛情運★★★☆☆】
春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。
【事業運★★☆☆☆】
情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。
【財富運★★★☆☆】
賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 薰衣草紫
開運方位：正西方向
金牛座
短評：感慨頗多的一天。
【整體運★★★☆☆】
單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。
【愛情運★★★☆☆】
計劃不如變化來得快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。
【事業運★★☆☆☆】
今日在事業上容易受到心情干擾，想法上帶了點灰色思想或是好高騖遠；不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。
【財富運★★★☆☆】
錢財支出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠
開運方位：正東方向
雙子座
短評：今天頭腦敏銳，做事理性有原則。
【整體運★★★★☆】
愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！
【事業運★★★★☆】
事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！
【財富運★★★☆☆】
有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00am 可可棕
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：好奇心會讓你捲入是非之中。
【整體運★★★☆☆】
鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。
【愛情運★★☆☆☆】
容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。
【事業運★★★★☆】
開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。
【財富運★★★☆☆】
很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白
開運方位：正北方向
獅子座
短評：對挫折的承受能力有待加強。
【整體運★★☆☆☆】
投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
【愛情運★★★☆☆】
適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。
【事業運★★☆☆☆】
滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。
【財富運★★☆☆☆】
在投資理財上宜謹慎！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀
開運方位：正南方向
處女座
短評：別把事情想得太糟糕。
【整體運★★★★☆】
今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。
【愛情運★★★★☆】
走桃花運！單身者有機會接到異性朋友的邀約，戀愛機率高。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。
【財富運★★★☆☆】
散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門玩樂一番，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00am 桐花白
開運方位：東南方向
天秤座
短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。
【整體運★★★☆☆】
別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。
【愛情運★★★★☆】
容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。
【事業運★★★☆☆】
工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00am 雪花銀
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：好運暗藏在細節裡。
【整體運★★★☆☆】
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。
【愛情運★★★☆☆】
單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。
【事業運★★★☆☆】
事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！
【財富運★★★★☆】
有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰
開運方位：西北方向
射手座
短評：心情好，做任何事情都順暢。
【整體運★★★★★】
已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！
【愛情運★★★★☆】
嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。
【事業運★★★★☆】
今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。
【財富運★★★★★】
競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 湖水綠
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：應對事業人際交往。
【整體運★☆☆☆☆】
工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。
【事業運★☆☆☆☆】
好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：行動時顯得有些吃力。
【整體運★★☆☆☆】
徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。
【愛情運★★★☆☆】
單身者希望在事業上能有收獲，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。
【事業運★★☆☆☆】
易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。
【財富運★★☆☆☆】
財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00pm 冷泉藍
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：能量的累積要靠休息。
【整體運★★★★☆】
今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。
【愛情運★★★★☆】
單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。
【財富運★★★★☆】
有機會從異性手中獲得周轉金。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 脆梅青
開運方位：正南方向
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