每日星座運勢／摩羯別碰觸金錢遊戲 有破財之傾向

2026-08-03

牡羊座

短評：想生錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方對於你的緊迫釘人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。

【事業運★★☆☆☆】

情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。

【財富運★★★☆☆】

賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

金牛座

短評：感慨頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

【愛情運★★★☆☆】

計劃不如變化來得快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。

【事業運★★☆☆☆】

今日在事業上容易受到心情干擾，想法上帶了點灰色思想或是好高騖遠；不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

【財富運★★★☆☆】

錢財支出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

【財富運★★★☆☆】

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 可可棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：好奇心會讓你捲入是非之中。

【整體運★★★☆☆】

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

【愛情運★★☆☆☆】

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

【事業運★★★★☆】

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

【財富運★★★☆☆】

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：對挫折的承受能力有待加強。

【整體運★★☆☆☆】

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

【愛情運★★★☆☆】

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

【事業運★★☆☆☆】

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

【財富運★★☆☆☆】

在投資理財上宜謹慎！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：正南方向

處女座

短評：別把事情想得太糟糕。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

走桃花運！單身者有機會接到異性朋友的邀約，戀愛機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門玩樂一番，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 桐花白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：好運暗藏在細節裡。

【整體運★★★☆☆】

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

【事業運★★★☆☆】

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

射手座

短評：心情好，做任何事情都順暢。

【整體運★★★★★】

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。

【事業運★★★★☆】

今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 湖水綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：行動時顯得有些吃力。

【整體運★★☆☆☆】

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望在事業上能有收獲，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

【事業運★★☆☆☆】

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：能量的累積要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

【愛情運★★★★☆】

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

【財富運★★★★☆】

有機會從異性手中獲得周轉金。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

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