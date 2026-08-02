每日星座運勢／牡羊適合安排短旅遊 釋放緊繃神經
2026-08-02
牡羊座
短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。
【整體運★★★★☆】
遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。
【愛情運★★★★☆】
單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。
【事業運★★★★☆】
人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！
【財富運★★★☆☆】
眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫
開運方位：東南方向
金牛座
短評：充滿創意的一天。
【整體運★★★★☆】
戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！
【愛情運★★★★☆】
多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。
【事業運★★★☆☆】
容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！
【財富運★★★★☆】
懂得開源節流者，進財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-5:00pm 辣椒紅
開運方位：正南方向
雙子座
短評：今天愛神降臨，情緒高昂。
【整體運★★★★★】
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。
【愛情運★★★★★】
今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。
【事業運★★★★☆】
藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。
【財富運★★★★☆】
運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：沒事少湊熱鬧。
【整體運★★★☆☆】
內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。
【愛情運★★★☆☆】
情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。
【事業運★★★☆☆】
幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。
【財富運★★★★☆】
人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 睡蓮紫
開運方位：正北方向
獅子座
短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
【整體運★★★☆☆】
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
【愛情運★★★☆☆】
四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！
【事業運★★★☆☆】
適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。
【財富運★★☆☆☆】
小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 辣椒紅
開運方位：正東方向
處女座
短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。
【整體運★★★☆☆】
情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。
【事業運★★★☆☆】
有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。
【財富運★★★★☆】
有兼職的機會，把握得當可有額外收入。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 燻鮭紅
開運方位：正南方向
天秤座
短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
【整體運★★★☆☆】
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
【愛情運★★☆☆☆】
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
【事業運★★★☆☆】
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
【財富運★★★★☆】
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00am 蘑菇灰
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
【整體運★★★☆☆】
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。
【事業運★★☆☆☆】
長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。
【財富運★★★★☆】
管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-4:00pm 鈦晶金
開運方位：東北方向
射手座
短評：收穫頗多的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。
【愛情運★★★☆☆】
熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。
【事業運★★★☆☆】
心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。
【財富運★★☆☆☆】
財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 玳瑁棕
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。
【整體運★★★☆☆】
沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。
【愛情運★★★☆☆】
你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。
【事業運★★★☆☆】
適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。
【財富運★★★☆☆】
投資上避免盲目主義傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。
【整體運★★★★☆】
今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。
【愛情運★★★☆☆】
桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。
【事業運★★★☆☆】
樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。
【財富運★★★★☆】
因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩券中獎，業務訂單等。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00pm 深海藍
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：心情平靜，享受平淡中的快樂。
【整體運★★★☆☆】
錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！
【愛情運★★★☆☆】
另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。
【事業運★★★☆☆】
樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。
【財富運★★★☆☆】
會有一些小財小利，積少成多。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00pm 硃砂紅
開運方位：正東方向
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